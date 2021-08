A medias reciben agua potable en el Jitzamuri, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Los habitantes de El Jitzamuri, del municipio de Ahome, se quejaron de que siguen recibiendo a medias el agua potable, pues solo son unos minutos los que reciben agua durante el día y a veces nada.

“En algunas partes sale agua en la manguera, solo un rato y no todos los días. El problema sigue porque no se ha solucionado al cien, no tenemos agua de manera permanente y no en todas las casas”, dijo Alberto Cisneros Orozco.

Piden solución

El vecino de esta comunidad comentó que tres pipas están acudiendo diariamente, sobre todo para llevar el agua a las viviendas donde no sale el vital líquido, pero lo que quieren es que el problema se resuelva de manera definitiva.

“Sí sale agua en un 90 por ciento de la comunidad, solo que no todos los días y solo un rato. Si bien es cierto que hay muchas deficiencias en el servicio del agua, se le agradece principalmente a los trabajadores de Japama que andan aquí arreglando el problema”, expuso.

Añadió que antier no hubo agua y el día de ayer sí pudieron agarrar una poca.

“El problema continúa, pero antes no salía nada de agua, ahora de perdida sale poca. Este problema tiene muchos años, pero se agudizó de tres años para acá, que se puso la cosa muy aguda, pero el servicio nunca ha estado al cien”.

Agregó que las viviendas que se encuentran en la parte alta batallan un poco más porque el agua no sale con la suficiente presión y no alcanza a llegar a algunas viviendas.

“A veces llega con un poco de presión, pero siempre llega el chorrito muy leve, está agarrando uno de a poquita. Aquí en mi casa lo más que ha durado el agua son 20 minutos o media hora, es lo máximo. He escuchado que algunas casas tienen agua casi todo el día”.

Voto de confianza

Manifestó que darán el voto de confianza a la próxima administración municipal de Ahome para que les resuelva el problema.

“Nosotros hemos invitado a los funcionarios para que vengan y se queden unos días aquí para que vean lo que se batalla con el agua, tiene uno que estar al pendiente para agarrar esos 20 minutos agua. Las pipas a veces se descomponen y duran dos días sin venir. Seguimos batallando, no tanto como hace meses, pero seguimos batallando”.

Para entender...

Entregan pipa que surtirá agua a Jitzamuri

El pasado mes de junio, con una inversión de poco más de 2.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome entregó una pipa a la Japama para llevar agua al campo pesquero de Jitzamuri. Durante el evento de entrega de la pesada unidad, Onisa Juárez, tesorera municipal, precisó que esta pipa tiene una capacidad de 20 mil litros y que para poderla comprar se llevó a cabo un proceso de licitación nacional con carácter presencial. Socorro Calderón cumplió así una promesa cuando fungió como alcaldesa provisional de Ahome.

