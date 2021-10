A partir de octubre Tesorería de Ahome ya no nos da diesel: Director de Servicios Públicos

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que la tesorera del Ayuntamiento de Ahome, Onisa Juárez Carmona, diera a conocer que la suspensión de agua potable en pipas a restauranteros de El Maviri no era por falta de diesel, sino debido a la programación de Servicios Públicos, Iván Gálvez Meza desmintió a la funcionaria.

“A partir del 15 de septiembre, la tesorera nos recortó el 50 por ciento del diesel, entonces a partir de octubre ya no nos dio. Tengo 5 pipas nada más en funciones, dos se van a El Jitzámuri y tres se quedan aquí en la ciudad. La bronca del agua potable no es mía, es de Japama, pero como ellos no tienen pipas, se lo pasan a Servicios Públicos, y la gente no entiende eso”, informó el director de Servicios Públicos de Ahome.

Dijo que es un servicio que dan con todo gusto, pero que no cuentan con el combustible suficiente.

“Nos dan 17 litros diarios, hoy sábado (antier) no nos dieron a ninguna pipa para trabajar, más que a El Jitzámuri; entonces no sabe ella (tesorera) lo que es la especialidad del área, la demanda que hay de la gente; no voy a dejar yo a las colonias sin agua potable para ir a llevarles a la gente de El Maviri. No sabe realmente la bronca que se viene si a las colonias no les llevamos agua potable. Es de Japama la responsabilidad, pero como ellos no tienen pipas, nos hacen a nosotros cargo.”

Demanda del servicio

El funcionario municipal comentó que llevan agua en pipas a varias colonias de Los Mochis como a la Renato Vega, y algunas comunidades como San Miguel, que no cuentan con agua potable ni drenaje.

“Hay muchas colonias en Los Mochis que les damos suministro de agua. Son colonias que no tienen agua potable ni drenaje, y creen que con 17 litros una pipa se va a mover. Es mentira que nos están dando diesel suficiente. Ya fui a hablar yo con ella (tesorera) tres veces y dice que sí nos va a dar, y sigue en las mismas, de que no nos pone nada.”

Desespero. Debido a que no les han llevado agua potable, los restauranteros de El Maviri han empezado a utilizar bombas para sacar agua del mar y llenar los recipientes para algunos usos como el baño. Foto: Debate

Gálvez Meza expuso que solo le queda una semana a esta administración, y en este tiempo dejarán limpios los panteones para el Día de Muertos.

“Nosotros vamos a entregar limpio lo que es los panteones, que nos corresponde, los bulevares, y el agua potable pues lo que nos den de diesel el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque dice ella (Onisa Juárez) que el sábado no trabaja, nosotros sí trabajamos; pero si no nos dan diesel, cómo quieren que vayamos a dar suministro de agua.”

El director de Servicios Públicos mencionó que la tesorera se escuda en que está dando el combustible y que Servicios Públicos se encarga de la operatividad, pero que en realidad ella no sabe nada de la operatividad de esta dependencia.

“Ella realmente no sabe cuánto se necesita, porque con 17 litros de diesel para una pipa, si acaso alcanza para un viaje. Imaginen que se descomponga una bomba, cuesta más cara, 20 o 30 mil pesos cada bomba de la gasolina, menos nos la va a querer comprar.”

Añadió que desde finales de septiembre y principios de octubre no llevan agua en pipas a El Maviri porque hay diesel.

“Nosotros le dijimos que mientras que no tuviéramos diesel no podíamos darles el servicio. Lamentablemente el recorte de diesel sí nos viene a pegar muy fuerte en nuestra área, que es una de las que más opera aquí en el municipio y que hay muchas cosas por hacer.”

Versus: ¿Hay o no diesel para llevar el agua en pipas a El Maviri?

Iván Gálvez Meza, director de Servicios Públicos: “Es mentira que nos están dando diesel suficiente”

“Creen que con 17 litros una pipa se va a mover. Es mentira que nos están dando diesel suficiente. Ya fui a hablar yo con ella (tesorera) tres veces y dice que sí nos va a dar, y sigue en las mismas, de que no nos pone nada. Nosotros vamos a entregar limpio los panteones que nos corresponden, los bulevares, y el agua potable, pues lo que nos den de diesel el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque dice ella (Onisa Juárez) que el sábado no trabaja, nosotros sí trabajamos, pero si no nos dan diesel, cómo quieren que vayamos a dar suministro de agua.”

Iván Gálvez Meza, director de Servicios Públicos. Foto: Debate

Onisa juárez Carmona: tesorera del Ayuntamiento de Ahome: “Nosotros les damos el combustible correspondiente”

“Por parte de Tesorería, nosotros nos encargamos efectivamente de dotar a todas las áreas del combustible, ya tenemos, incluso es una área especial que se dedica a medir consumos, y obviamente a entregar la dotación. Nosotros hemos entregado diesel y aquí lo que puedo decir es que es una programación básicamente de Servicios Públicos. El tema, lo aseguro, no es por falta de combustible. De hecho, nosotros de acuerdo a sus programas de trabajo: si ellos nos dicen vamos a trabajar acá, nosotros les damos el combustible correspondiente.”