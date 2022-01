A pedaleo lento, Andrés recorre las calles de Los Mochis para recolectar cartón

Los Mochis, Sinaloa.- Con un pedaleo lento, reflejo de sus 85 años, acompañado de su triciclo amarillo, el señor Andrés Tarín Martinez recorre las calles de Los Mochis para recolectar cartón que luego vende y así apoyarse económicamente en sus gastos, pero sobre todo, dice, para él es una terapia a pesar de estar consciente que se arriesga a ser contagiado de Covid-19.

Dijo ser originario del estado de Chihuahua en donde por muchos años fue operador de maquinaria pesada, trabajaba para una empresa que lo enviaba a diferentes estados del país para hacer trabajos como canales.

Con la recolección de cartón lleva ya apenas 2 años, desde que se jubiló tras una larga labor del manejo de maquinaria pesada, y aunque recibe la mitad de su pensión los 150 a 200 pesos que saca al día le ayudan a ir viviendo.

“Antes de recolectar cartón era paquetero en la tienda Ley, pero cuando se vino fuerte lo del covid-19, pues ya no nos dejaron trabajar, por eso me dedico a juntar cartón para poder completar para los gastos de la casa. No puedo estar en casa sin hacer nada, por eso también salgo, con esto me distraigo y además gano dinero”, resaltó.

El riesgo del contagio

El Covid-19 y el riesgo por su edad tampoco han sido obstáculo para que siga saliendo. No le teme pues dijo que afortunadamente no le ha pegado el Covid-19, le da a la gente que no hace nada. “Yo salgo todos los días en mi triciclo”, eso le sirve como ejercicio.

A sus 85 años se siente bien de salud, aseguró don Andrés, pero que obviamente que tiene los achaques de una persona de muchos años.