A punto de caerse la escuela primaria Venustiano Carranza en San Lorenzo Nuevo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con más de 70 años de antigüedad, la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada en la comunidad de San Lorenzo Nuevo, perteneciente a la sindicatura Higuera de Zaragoza, municipio de Ahome, comienza a caerse, lo que representa un riesgo para alumnos y maestros.

Hilda Barbarita Barraza Cota, directora de la institución, mostró su preocupación por esta situación debido a que un módulo de cuatro aulas y una dirección están acordonadas por Protección Civil al confirmar que su infraestructura es un peligro. Incluso gran parte del enjarre de los techos se ha caído y las varillas están descubiertas.

Ya clausuraron parte

Leer más: VIDEO. Polo Palafox responsabiliza al alcalde de Ahome de propaganda negra en su contra

“Desde el inicio del ciclo escolar se encontraba con evidente daño estructural, por lo cual clausuramos el acceso a cada uno de los tres módulos que tenemos, pues representaban un riesgo. Gestioné primero ante Protección Civil para que me enviaran personal calificado a realizar un dictamen, acuden y me informan que la escuela es un peligro para los niños, por lo tanto se queda todo clausurado. Iniciamos dando clases bajo la sombra de los árboles”, indicó.

Deterioro . Las paredes de los salones lucen sucias, llenas de humedad y con el enjarre deshecho. Foto: Jorge Cota/ Debate

Esta escuela está conformada por 12 grupos con un total de 335 alumnos, de los cuales cuatro grados están tomando clases a la intemperie. De acuerdo a Isife, no hay recursos para continuar ayudándoles después de que se reparara un módulo de aulas.

Daños. Además de la infraestructura, muchas de las ventanas de los salones tienen los vidrios quebrados. Foto: Jorge Cota/ Debate

“Con el dictamen acudo a municipio, a SEPyC y a la oficina de Gobernación a Culiacán solicitando ayuda. Fui personalmente a Isife y logré que vinieran a apoyarme, pero solo con un módulo, que es el de abajo. Son seis aulas, el techo es nuevo y se impermeabilizó; Isife me dijo que ya no había recurso para ayudarme. Ahorita son cuatro aulas y la dirección las que están clausuradas por el daño estructural. Vino un DRO por parte de Protección Civil y me confirmó lo que ya sabía: que había daño estructural, hasta en las columnas. No se puede rescatar para poner techo, todo se tiene que derrumbar”, enfatizó.

Leer más: CTMistas se reúnen con el alcalde Gerardo Vargas Landeros

Poblados beneficiados

De igual forma, la directora del plantel señaló que a esta escuela acuden niños no solo de San Lorenzo Nuevo sino también de El Atún, Ohuime, La Capilla, de La Colonia y de El Aguajito.

Por último, dijo que urge que intervengan en la escuela primaria, pues se acerca el tiempo de verano y los niños no pueden continuar tomando clases abajo de los árboles.