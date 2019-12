¡A tomar precauciones si sale de vacaciones!

Los Mochis, Sinaloa.- Oficialmente el periodo vacacional decembrino ya inició, y con ello, desgraciadamente, se presenta un repunte de hechos delictivos; sin embargo, autoridades piden a quienes vayan a salir fuera de la ciudad, tomar una serie de precauciones.

Al respecto, Carlos Rodríguez Ponce, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, dijo que es importante que la vivienda se mantenga iluminada para evitar que los ladrones confirmen que se encuentre vacía.

Asimismo, señaló que si es posible, la vivienda sea encargada a un familiar o un vecino de confianza para que este pueda estar al pendiente de cualquier anomalía que se percate.

Llamado

De igual forma, añadió que es importante tener protecciones metálicas en las puertas y ventanas a fin de que los intrusos no puedan meterse al domicilio, y en los casos que se tenga la posibilidad, instalar equipo de videovigilancia.

“La recomendación es que si van a salir de vacaciones, ojalá puedan encargarle su vivienda a un vecino que, si es de su confianza, esté dispuesto a cuidarla, pero también a hablar al 911 si detecta algo irregular, también puede dejarla al cuidado de la misma Policía, para eso estamos”, indicó.

En ese sentido, el funcionario municipal informó que durante estas fiestas, todos los elementos de la corporación estarán laborando a fin de mantener en resguardo a la población.

“Estamos trabajando las 24 horas, como lo hemos venido haciendo, sin descanso, sin vacaciones, el alcoholímetro lo tenemos todos los días al igual que los operativos”.

Agregó que de igual forma, se han instalado los operativos en las entradas y salidas de la ciudad y del municipio, esto, con el propósito de evitar el ingreso de personas armadas.

“No sé si ustedes se han percatado, pero estamos presente en las entradas y salidas de la ciudad y del municipio con filtros, al fin de detectar personas armadas y delincuentes, eso es parte de nuestros operativos”, abundó.

Registro de robos

Por último, el funcionario aceptó que ya se han presentado algunos robos menores a comercios y en casa habitación, pero reiteró que los operativos no han disminuido.

“Las colonias y las sindicaturas, el comercio y las viviendas no se descuidan, nosotros seguimos trabajando igual, no hay vacaciones, no hay permisos, seguimos trabajando las 24 horas”, asentó.