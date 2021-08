A través de la radio lleva un mensaje de alegría y esperanza a los radioescuchas

Los Mochis, Sinaloa.- Desde que era un adolescente, Édgar Manuel Leyva Félix soñaba con llegar a ser locutor. Junto a algunos de sus compañeros de bachillerato, en la Prepa Mochis, simulaba que se encontraba en un programa de radio saludando a los radioescuchas con ese gran carisma que lo caracteriza.

Sin embargo, cuando se lucha por los sueños estos se pueden llegar a convertir en realidad: hoy a sus 38 años de edad vive esta aventura a través del programa “Música y Palabra de Bendición”, el cual se transmite por Radio Manantial en la frecuencia 105.3 de frecuencia modulada, la cual surgió el pasado mes de febrero en Los Mochis y es de carácter cultural-cristiano.

Sus inicios

“Se me invitó a colaborar en la radio, y muy gustoso accedí porque mi pasión es la locución y ayudar a la gente. Siempre me han gustado los micrófonos. Me encanta hacer comerciales.”

Sus pininos los realizó como un pasatiempo en un programa llamado Radio Apóstol, que se transmitía solo por Facebook.

“Después yo grababa comerciales y reflexiones solo para mí, después fui compartiéndolas.

“Actualmente mi programa se trata de compartir música, que alegre el corazón de aquellas personas que por alguna razón se sientan tristes, aquellos que no encuentran paz, para los que en medio de la aflicción no tienen una salida a sus problemas, comparto algunas palabras de reflexión para motivar a las personas a que sí se puede aunque parezca difícil.”

Formación académica

Originario de Choix, Sinaloa, pero radicado en la ciudad de Los Mochis, Édgar Manuel se logró graduar como licenciado en Trabajo Social por la UAS, profesión que ha logrado combinar con su pasión.

“Como trabajador social y docente he aprendido a conocer los diversos problemas que existen en nuestra sociedad, he tratado de organizarme para que mis tiempos no choquen, tiempo para mi trabajo como docente, en mis responsabilidades eclesiásticas, y con mi familia. No es fácil, se batalla pero es cuestión de organización.”

Édgar Manuel Leyva es sin duda un ejemplo para muchos jóvenes que buscan sobresalir adelante y que luchan por sus sueños.