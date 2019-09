A un año que Los Mochis quedó bajo el agua

Los Mochis, Sinaloa.- Desde las 4:39 del 17 de septiembre de 2018 los rayos despertaron a los mochitenses. Era una tormenta sobre la ciudad de Los Mochis y gran parte del municipio. La lluvia caía como hace mucho tiempo no pasaba. Primero reportaron lluvia de 90 milímetros, luego dijeron que 61.5.

A las 6:00 horas, cuando la ciudad empieza a cobrar vida con los camiones, los yarderos, los madrugadores de los mercados, ya era imposible transitar. Los más, salían de su casa a las 7:00 y 8:00 de mañana y veían la realidad: no había manera de salir. Las calles de la ciudad ya habían quedado completamente inundadas.

En unas colonias sólo se oía la radio por celular para ver qué estaba sucediendo. Sergio Liera, director en aquel entonces de Protección Civil, a través de su cuenta de Facebook y Twitter emitía la primera medida. “No hay clases” en la zona urbana.

Más adelante, el jefe de Servicios Regionales de SEPyC confirmaba tanto para Los Mochis como algunas comunidades del municipio, donde ya empezaban a reportarse inundados y con muchos árboles caídos.

Liera Gil después llamaba a los mochitenses a no salir a la calle. Incluso exhortaba a los trabajadores a no asistir a su empleo porque no había manera de transitar.

Es preferible que les descuenten el día en el empleo, que exponerse a quedar varado o sufrir un accidente”.

Los periodistas, ellos sí, a trabajar. Su debe es estar en cualquier lugar donde se les necesite para mantener informada a la población.

La ciudad quedó bajo el agua. Foto: EL DEBATE

El bulevar Rosales en los cruces de Independencia, Hidalgo y Obregón, imposible de pasar. Muchos carros que osaron a hacerlo ya estaban parados. Los conductores tuvieron que bajarse, mojarse hasta la cintura y pedir auxilio. Ahí están los autos parados aún.

En las colonias bajas como la Magisterial, La Memoria, San Francisco y Valle Bonito, que siempre se inundan, no podían atenderse con la celeridad de otras veces por una razón: todas necesitaban ayuda. El agua ahora sí que llegó hasta la cocina.

El dren Juárez en su cruce con Centenario, se empezó a poner peligroso como a las 8:30 de la mañana. Las autoridades municipales y militares acudieron al lugar. Desde ahí explicaron el desbordamiento. Dijeron que no era un peligro, pero que había esperar a que bajaran los niveles.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, Luis Soto Valencia, jefe de Distribución de CFE, reportaba todo restablecido.

Automovilistas quedaron atorados en las calles. Foto: EL DEBATE

Como todos saben, la ciudad es plana, con muy poca pendiente hacia el mar, pero hace mucho que no caía una lluvia con la magnitud de ahora. Cuando hay huracán ha ocurrido, pero ahora se manejaron varios reportes: primero que 90 milímetros, luego que 61.5, después que 72. El asunto es que la ciudad aún a las 11 de la mañana parece una Venecia.

El alcalde Manuel Urquijo recordó los proyectos que hay para solucionar las inundaciones, pero palabras más. Gobernantes van y gobernantes vienen, pero la ciudad sigue igual. Y así se manifestaban los mochitenses en las redes sociales.

Lo cierto es que ahora no salieron motos acuáticas ni lanchas. Sólo los memes que no dejaron de circular y hasta anuncios de venta de lanchas.

La detención de tres jóvenes que se atrevieron a “divertirse” en un ski el pasado sábado, con la otra lluvia, inhibió el paseo en lancha, porque que se puede, se puede. Los Mochis está como la bella Venecia…

El Ejército aplicó el plan DNIII-E para ayudar a la población. Foto: EL DEBATE

Declararon 11 municipios como zona de emergencia

Dos mil 900 personas evacuadas, once municipios declarados en zona de emergencia, cien escuelas afectadas en su infraestructura, pérdidas humanas y económicas, comunidades incomunicadas y personas desaparecidas fue lo que ocasionó en Sinaloa las torrenciales lluvias que se dejaron sentir el 17, 18 y 19 de septiembre de 2018, como consecuencia de la depresión tropical 19-E.

Las zonas más afectadas fueron el centro y el norte de Sinaloa, donde cayeron precipitaciones superiores a los 370 milímetros, que hasta ayer mantenían incomunicadas a tres comunidades de El Fuerte.

Además, ocasionaron que la presa Eustaquio Buelna se encontrara a 144 por ciento de su nivel de almacenamiento.

Los municipios que recibieron la declaratoria de emergencia fueron Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán. Cada uno de ellos tendrá acceso a los recursos del Fonden, informó el director general de Protección Civil, Ricardo de la Cruz Musalem.

Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la depresión tropical se formó a las 10:00 horas del miércoles en el golfo de California, tocando tierra a las 22:00 horas de ese mismo día al sur-sureste de Guaymas, fragmentándose en tres núcleos.

Se mantuvo estacionario desde las 04:00 horas del jueves, con esos tres núcleos en Culiacán, Guamúchil y Ahome, ocasionando fuertes precipitaciones, las cuales, hasta el cierre de esta edición, habían dejado dos personas muertas y tres desaparecidas.

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel admitió que la infraestructura con la que cuenta Sinaloa no tiene la capacidad para soportar contingencias como la ocurrida este 17 y 18 de septiembre.

El agua llegaba hasta el interior de las viviendas. Foto: EL DEBATE

Sorprendidos por la lluvia

Ahome, Culiacán, Navolato, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa municipio y Guasave son ahora escenarios de ríos y canales desbordados, casas habitación a las cuales el agua entró a más de un metro de altura y automóviles que son cubiertos totalmente por el nivel del agua, carreteras cerradas, localidades incomunicadas, postes y árboles derribados, entre otros daños que aún no se han terminado de calcular.

Reportaron 359.5 milímetros de agua en Ahome, que ocasionaron el desbordamiento de todos los drenes; mientras que en Culiacán fueron 370 milímetros.

El saldo de las lluvias es de una persona electrocutada en Los Mochis; una más por inmersión en medio líquido en Navolato, y la desaparición de Rosa N., de 80 años; así como de Carmen Alicia N., de 45 años; y Andrea del Rosario N., de 35 años, en Culiacán.

Entre las quejas que más ha externado la ciudadanía es que las clases no se suspendieron oficialmente en municipios como Culiacán y Navolato, sino solamente en el norte del estado, pues hasta el día de ayer se extendió el aviso oficial de Protección Civil y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de suspensión de clases para los municipios de Salvador Alvarado y Guasave; sin embargo, esta mañana, miles de alumnos y alumnas del centro del estado fueron llevados a sus respectivas escuelas, para después pedir a sus familiares que fueran a recogerlos a los distintos planteles.

Por medio de las redes sociales los habitantes de los diferentes municipios externaron su preocupación por las fuertes lluvias que no cesaban el día de ayer, aumentando el nivel de agua en las calles, que se convirtieron en arroyos en ciertos sectores.

La carretera México 15 fue cerrada por daños en puentes. Foto: EL DEBATE

Ahome y El Fuerte

El municipio de Ahome es uno de los más afectados, pues la lluvia hizo estragos desde el día miércoles en la mañana, por lo que a media noche de ese día, y durante la mañana del día de ayer, miles de personas de Ahome fueron trasladadas a los albergues habilitados en Los Mochis, apoyadas por las autoridades municipales y el Ejército mexicano, que puso en marcha el plan DN-III-E.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel recorrió las zonas afectadas de Los Mochis y El Fuerte junto a su esposa, Rosy Fuentes, y el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo. En ese recorrido dio a conocer que realizó la solicitud de declaración de emergencia a la Secretaría de Gobernación, para hacer uso del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

En Ahome se cerró la carretera Villa de Ahome a Cohuibampo, ya que uno de los puentes colapsó; la carretera México 15 fue cerrada en ambos sentidos por la crecida de arroyos en San Miguel Zapotitlán (quedó destrozada); también los arroyos Tabelojeca y Tosalibampo se desbordaron. Mientras que en El Fuerte el canal Chihuahua afectó a las localidades de Jahuara I, Mochicahui, Los Natoches y Los Musos, quedando incomunicados vía terrestre. También en Jahuara II, que pertenece al valle de El Carrizo, hubo afectaciones por el desbordamiento de los arroyos del Poblado 6.

En el municipio de El Fuerte se reportaron casas afectadas, así como árboles y postes derribados; además de que elementos de Protección Civil y Bomberos quedaron atrapados en zonas afectadas, ya que se volteó una lancha, pero el equipo y los elementos están a salvo.

Las lluvias paralizaron la ciudad. Foto: EL DEBATE

Guasave y Sinaloa municipio

Juan José Ríos, Bachoco y Corerepe fueron los primeros sectores afectados el día de ayer por las intensas lluvias, pues alrededor de las 08:00 horas ya se reportaban casas a las cuales logró entrar el agua por su alto nivel. Arroyos que desembocan en el río Sinaloa, como Bacubirito y Santa Magdalena, venían muy cargados de agua, por lo que las autoridades hicieron un llamado tanto a habitantes de Sinaloa municipio como de Guasave para que evacuaran las zonas aledañas.

El dren El Serranito se mantuvo bajo monitoreo porque se encontraba el día de ayer a su máxima capacidad. En el poblado 5 de Mayo hubo inundaciones en domicilios.

Es también en Sinaloa municipio donde la sindicatura de Lázaro Cárdenas quedó con dos pueblos incomunicados, El Amapal y San Pablo Bochobampo, donde el agua entró en algunas casas habitación, causando daños materiales.

En la zona norte, 13 mil hectáreas de sorgo y ajonjolí fueron afectadas, informó Jesús Valdés Palazuelos.

Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado

En Angostura se desbordó el canal Humaya, afectando a poblados como La Reforma, Chinitos y Costa Azul. En Mocorito fueron evacuadas dos familias de los poblados El Pochote y Boca del Arroyo, que fueron llevadas al Conalep.

Las Garzas, Solidaridad y Prados, en Salvador Alvarado, quedaron inundadas, y desde las 08:00 horas la carretera Pericos-Guamúchil fue cerrada en un tramo. Además, a las 12:00 horas se registró el descarrilamiento de vagones del tren en Estación Retes, sin heridos. En esa parte del estado, los cultivos de hortalizas, cebolla, cacahuate y ajonjolí también sufrieron afectaciones, según Valdés Palazuelos.

Culiacán y Navolato

Desde las 08:00 horas de ayer, las colonias del norte de Culiacán, como Infonavit Humaya, La Conquista, Cedros, Villa Fontana, Villas del Río y más, reportaban inundaciones en las casas habitación y en los negocios por la lluvia que empezó a caer desde las 11:00 horas del día miércoles, y que no cesó hasta ayer en la tarde.

A las 10:00 horas se reportó el derrumbe de una barda en el preescolar Frida Kahlo, de la colonia Nuevo Culiacán. A mediodía, las autoridades apoyaron a los habitantes de Valle Alto, trasladándolos a la iglesia del sector, la cual estuvo habilitada como albergue por un tiempo.

Miles de estudiantes acudieron a clases y para media mañana fueron regresados a sus casas, a pesar de que las lluvias no cesaban y que el nivel del agua no había bajado en la mayoría de los sectores de la ciudad.

Navolato fue otro de los municipios del centro del estado en el cual no suspendieron las clases oficialmente y las repentinas lluvias afectaron. A las 10:00 horas fueron evacuadas del poblado San Blas 200 personas para ser llevadas con sus familiares.

Casi simultáneamente, los habitantes de las colonias Ampliación Primavera y Ampliación Vasconcelos, en la sindicatura de Villa Juárez, fueron trasladados a la primaria Benito Juárez. A las 12:00 horas, el canal a la altura del poblado Cofradía de la Loma se desbordó. Dos horas después, a las 14:00 horas, la carretera al Campo Berlín se cerró, pues el agua pasaba sobre la carretera; y lo mismo ocurrió con la carretera al poblado Macario Gaxiola, del municipio cañero.

A un año de las inundaciones, mucha de la infraestructura dañada no se ha repuesto aún. En la carretera México 15, la SCT trabaja para dejar los dos carriles en óptimas condiciones. En Los Mochis, los ofrecimientos del gobernador poco a poco se cumplen. Están en proceso los colectores Las Mañanitas, Degollado y Niños Héroes. El colector Zacatecas, donde murió un niño al caer, ya se rehabilitó.

Lo que sigue sin recibir respuesta son los drenajes colapsados en varias colonias de Los Mochis y comunidades de Ahome.