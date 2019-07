AARFS prevé desastre agrícola con AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- Las acciones que está tomando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de desmantelar los organismos de las organizaciones terminarán en un desastre agrícola, consideró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Marte Vega Román.

Señaló que el presidente de la República tiene un concepto muy equivocado de cómo funcionan las cosas en el campo mexicano y que si hay corrupción se aplique todo el peso de la ley, pero sin paralizar el sector agrícola.

En contra

“No todo lo pasado es malo, y no es posible paralizar el sector agrícola queriendo ver que todos los exfuncionarios de las diferentes dependencias como la Sader son corruptos y desmantelar esos organismos que son tan importantes para la agricultura. Estamos en contra de eso, los organismos de nuestros organizaciones son indispensables, ya que nos hacen estar organizados y hacen que las cosas fluyan más rápido”, agregó.

Señaló que la AARFS está atenta y de acuerdo a las manifestaciones que realizan los productores en los estados.

Estamos de acuerdo con las manifestaciones porque son justas y esto nos va a llevar a un desastre en la cuestión agrícola”.

Productores se manifiestan por la avenida Álvaro Obregón. Foto: EL DEBATE

En contra

Asimismo, Marte Vega Román señaló que el campo mexicano está en un gran riesgo ya que la eliminación de la sanidad lo expondría a diferentes vectores.

“Estamos en gran riesgo de que las zonas que con tanto tiempo nos ha costado mantenerlas limpias de diferentes vectores están en grande riesgo. Las señales son de que nos van a desamparar. Las cuestiones sanitarias no son negociables; corremos el riesgo de ser grandes productores a ya no producir.”

Por último, el presidente de la AARFS exhortó al presidente de México a reconsiderar sus medidas y a que escuche a los verdaderos productores que saben del campo.

Se plantaron frente a catedral. Foto: EL DEBATE

Ratificación

No vamos a ceder en nada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que: “las inconformidades que existen básicamente es por eso, porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones. Es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción”, sostuvo.

El político tabasqueño aseguró que ni con bloqueos, protestas o las “amenazas más atrevidas” dejará de aplicar esta política.

“Si hay problema por bloqueos, inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo si nos entregan tantas toneladas de fertilizantes. Ahórrense el tiempo, porque no vamos a ceder”, advirtió. (Agencia Reforma).