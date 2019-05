AMLO avala la planta de fertilizantes en Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la planta de fertilizantes que se construye en Topolobampo al hablar en su tradicional conferencia de prensa matutina de tres plantas similares que se construyen en el país y que producirán los fertilizantes que necesita México para ser autosuficientes.

“Estamos viendo en si podemos integrar un sistema para producir los fertilizantes público-privado. Hay en construcción una planta de fertilizantes en Sinaloa, que no es suficiente, pero se está construyendo, creo que con capital alemán y suizo; sería abastecer como el 20-30 por ciento de la demanda. Con la planta de Pajaritos, de Coatzacoalcos, sí tendríamos posibilidad, si también se echa a andar la planta de Camargo, que está abandonada en Chihuahua, y la de Cosoleacaque; las tres para hacer, procesar, el gas y tener la materia prima para hacer la urea que es lo que se requiere, sí tendríamos posibilidad de ser autosuficientes, pero requiere de una inversión”, expresó.

En este sentido, López Obrador no descartó las asociaciones del sector público con el sector privado para echar a andar plantas como estas.

Mediante un comunicado oficial, Proman y su filial en México, Gas y Petroquímica de Occidente, reveló que para alcanzar este objetivo de interés nacional están haciendo una importante inversión en el estado de Sinaloa que alcanzará los 1,230 millones de dólares para construir la planta de fertilizantes más moderna y segura del mundo. Se trata del monto de inversión anunciado más grande en toda la historia del estado, el cual permitirá impulsar la autosuficiencia de fertilizantes en México.

“En Proman y Gas y Petroquímica de Occidente estamos orgullosos de hacer equipo con el gobierno federal y con los sinaloenses para asegurar que los productores del campo mexicano cuenten con fertilizantes producidos en México a costos competitivos”, dice el comunicado de prensa.

Ante las declaraciones del presidente de la República, el colectivo Aquí No y pescadores de los campos pesqueros Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas se manifestaron ayer en una reunión donde acordaron radicalizar acciones en contra de la construcción de esta planta.

Quiero decirle al presidente Andrés Manuel que la planta no se va a construir aquí, y si se hace yo me doy un tiro”, expresó Gerardo Peña Avilés, líder del colectivo Aquí No en la reunión celebrada la tarde de ayer en el centro ceremonial del ejido Ohuira.