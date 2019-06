AMLO ratifica apoyos a adultos mayores y discapacitados

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó por primera vez como presidente la ciudad de Los Mochis para entregar apoyos de los programas de la Secretaría de Bienestar.

Durante este encuentro, al que se unieron más de 8 mil personas en la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte, AMLO habló del campo, de la educación, de la salud; de los apoyos a adultos mayores, a personas discapacitadas, a estudiantes; así como de la cancelación de los aranceles de Estados Unidos.

En Sinaloa son 215 mil adultos mayores, 87 mil 168 estudiantes del nivel media superior, 2 mil 400 de universidad y 16 mil 734 jóvenes aprendices los que ya cuentan con los recursos para sostenerse. Además, comprometió más becas.

A las 14:37 horas, Andrés Manuel López Obrador tomó el micrófono. Después de anunciar el cierre de una gira de trabajo por el norte de la República Mexicana, indicó que la visita a Los Mochis estuvo planeada desde incluso antes del conflicto arancelario con los Estados Unidos:

Vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos. No vamos a quedarle a deber nada al pueblo de Sinaloa; al contrario, van a recibir más y con creces: no les voy a fallar», arengó el mandatario.

Beneficio. Doña Rosario Osuna recibió el apoyo de adultos mayores de manos del gobernador Quirino Ordaz y del presidente López Obrador. Foto: EL DEBATE

Adultos mayores y jóvenes

El avance en los denominados Apoyos del Bienestar —agregó López Obrador— es considerable gracias a la eliminación de los intermediarios, logrando una «universalidad», ya que antes no se consideraba aptos para ellos a los beneficiarios de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), «aunque fuera raquítica». «Ahora es parejo para todos los adultos mayores. Aquí, nada más en Sinaloa son 215 mil adultos mayores, una inversión para que no les falle su pensión de 3 mil 302 millones de pesos».

En el apartado de las personas en condiciones de pobreza extrema, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos especificó que tendrán también una beca para estudiar los niveles de educación básica. Aquellos que cursen el nivel media superior recibirán mil 600 pesos bimestrales:

«Nada más en Sinaloa, 87 mil 168 estudiantes de nivel media superior van a recibir ese apoyo. Para los que están en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, becas de 2 mil 400 pesos mensuales para que terminen su carrera, 8 mil 204 estudiantes de nivel superior tendrán su beca mensual».

Conclusión. En torno a las 15:24 horas, Andrés Manuel López Obrador concluye el evento con la entonación del himno nacional de México. Foto: EL DEBATE

Para los jóvenes que no estudian ni trabajan, el presidente de México anunció que tendrán una ocupación al ser contratados como aprendices. Además, afirmó que en las empresas reunidas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro contarán con un tutor dependiendo del giro de la organización. El sueldo del joven dependerá del Gobierno federal:

«Un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales para que se capacite. ¿Para cuántos jóvenes es este apoyo? En el caso de Sinaloa, para 16 mil 734 jóvenes, y si se necesita más, habrá apoyo, porque la idea es que no se quede un joven sin la oportunidad del estudio y sin oportunidad del trabajo. Todos los jóvenes en Los Mochis que no tengan empleo van a poder trabajar como aprendices, ya tenemos el presupuesto asegurado a nivel nacional: 44 mil millones de pesos. Nunca más se le dará la espalda a los jóvenes».

El fin último de los programas para la juventud —recalcó el presidente— es que los adolescentes no caigan enganchados y tengan que irse a las filas de la delincuencia: «Lo que queremos es abrazar a los jóvenes, jalar a los jóvenes, atender a los jóvenes para que haya paz y tranquilidad en Sinaloa y en nuestro país».

Educación y estímulos al campo

Luego de la erogación de la reforma educativa, López Obrador destacó que los maestros de los distintos sindicatos y tendencias trabajarán de forma unida en pos de mejorar la situación en la que se encuentran los planteles escolares: «Están abandonados. Vamos a hacer un plan para que el dinero de construcción de aulas, de reparación de aulas para el mantenimiento de las escuelas, no pase por muchas instancias del Gobierno estatal, federal y municipal; sino que desde la federación, desde la Tesorería de la Federación, le llegue al Comité de Padres de Familia directo el presupuesto, y todos los programas se tienen que entregar así, las ayudas tienen que llegar de manera directa, no con intermediarios, porque así hay mucha corrupción, no llega el apoyo, hay moche, hay piquete de ojo».

En este sentido, ratificó que los adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad contarán con su tarjeta para hacer el cobro de los recursos. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador ratificó que el Procampo continuará bajo el nombre de Producción para el Bienestar y se aplicará mediante tarjetas: «Ya comenzó el programa de precios de garantía para los productos del campo, sobre todo para los básicos. Y, yo sé, Sinaloa es el granero de la República, es el estado que más produce alimentos y es un orgullo de México».

Público. Funcionarios públicos estatales y municipales fueron ubicados estratégicamente en medio de toda la concurrencia. Foto: EL DEBATE

Secretaría de Bienestar

En el evento habló la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, para explicar que los adultos mayores, personas con algún grado de discapacidad (especialmente niños y niñas), estudiantes de los niveles de educación media superior, así como hombres y mujeres de entre los 18 y los 29 años que ni estudian ni trabajan, serán los beneficiados de los Programas Integrales para el Bienestar.

Abundó que la pensión para adultos mayores antes era de mil 160 pesos, que se incrementó a los 2 mil 550 pesos bimestrales. Agregó que en las comunidades con porcentaje significativo de población indígena se otorgará a partir de los 65 años de edad; mientras que en el resto de localidades se dará a partir de los 68 años.

La beca para las personas con discapacidad se otorgará en territorio indígena desde el momento del nacimiento hasta los 64 años; mientras que en territorio no indígena el apoyo llegará para niñas, niños, adolescentes y jóvenes por 2 mil 550 pesos bimestrales:

Nadie se quedará atrás. Tenemos claro, y esta es nuestra convicción, que por el bien de todos, como lo comenta nuestro presidente, primero los pobres», relató la titular de la Secretaría de Bienestar.

Igualmente, el gobernador Quirino Ordaz Coppel llamó a la unidad nacional y reconoció el trabajo que Andrés Manuel López Obrador ha realizado respecto a temas cruciales para Sinaloa, como es el desarrollo de infraestructura:

«Usted ha demostrado con hechos su compromiso por Sinaloa. Valoramos mucho su apoyo a la infraestructura hidráulica, deportiva, de salud y atención al campo y pesca, entre otras cosas más. Son momentos clave para estar unidos y defender nuestra soberanía, la unidad nacional, por sobre todas las cosas. No hay colores, no hay partidos; solo hay un partido, un color, y se llama México. Sinaloa está con usted, unidos en el propósito de dignificar y engrandecer a México. Muchas gracias y ¡puro Sinaloa!».

