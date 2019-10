AMLO reitera compromisos con salud y educación en su visita a El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- En medio de manifestaciones y muestras de simpatías de gente que se conglomeró a la orilla de la carretera Los Mochis-El Fuerte para verlo a su paso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo ayer en El Fuerte, donde supervisó las instalaciones del IMSS Bienestar que se encuentra en la cabecera municipal.

Ahí, entre miles de personas de los alrededores que se dieron cita con el propósito de ser escuchados, verlo o saludarlo, el Ejecutivo federal reiteró su compromiso de mejorar el sistema de salud pública del país, por lo que anunció que incrementará el presupuesto para este rubro a 40 mil millones de pesos anuales.

Recordó que actualmente realiza un recorrido por los hospitales del IMSS Bienestar. «Con este son 76, nada más nos faltan 4, hoy (ayer) hacemos otro recorrido en San Quintín y vamos por tres más: Oaxaca, uno en San Luis Potosí y Zacatecas. Viene la visita a 80 hospitales», dijo.

Miles de personas se dieron cita en el evento de AMLO en El Fuerte con el objetivo de saludarlo. Foto: EL DEBATE

Habrá basificación en Salud

Para sorpresa de muchos y en respuesta a la demanda que por años tienen, el Gobierno iniciará con el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud del Issste, del Seguro Popular y de la Secretaría de Salud.

Adelantó que comenzarán con 6 mil bases tan sólo para este año y de lo que estará a cargo Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.

Agradecimiento. Durante el evento, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, aprovechó para agradecer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las obras que trajo para el estado de Sinaloa en esta visita. Foto: EL DEBATE

«Vamos a basificar empezando por la antigüedad, nada de influyentismo, nada de recomendaciones, eso ya se acabó, los que tengan más antigüedad con esos vamos a empezar. Este tema no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana, pero es mi compromiso. Antes de que yo termine mi mandato como presidente van a quedar basificados todos los trabajadores de la salud. Es un compromiso y lo vamos a cumplir».

El Ejecutivo federal explicó que actualmente hay 80 mil trabajadores eventuales en Salud y destacó que se les tiene que dar la importancia que merecen.

Apoyo. Los miles de asistentes que se dieron cita al evento encabezado por AMLO le mostraron su apoyo y respaldo incondicional. El funcionario federal refrendó su compromiso con el pueblo de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

«El trabajo tan importante de todos porque esto es un equipo. Son importantes los administrativos, los que se encargan del mantenimiento, las enfermeras, los médicos, el que maneja la ambulancia, que también aquí hay que cambiar la ambulancia; la nutrióloga, porque de dónde vienen las enfermedades que más están afectando, de la mala alimentación, de consumir productos chatarra, de no alimentarnos sanamente».

Felicidad. Los trabajadores del IMSS Bienestar, ubicado en el municipio de El Fuerte, agradecieron al presidente de la República el compromiso que hizo por mejorar las condiciones laborales de todos. Foto: EL DEBATE

Resolverán escasez de medicinas

Durante su discurso, López Obrador comentó que no sólo se pretende mejorar la infraestructura del sector salud, sino también solventar estos espacios con el 100 por ciento del medicamento, es decir, se combatirá el rezago que ha existido durante los últimos años en este tema.

«Vamos a trabajar para que no falten las medicinas, que haya todas las que se necesiten. No puede haber discriminación, que aquí haya medicina para preparar a un infartado, porque si no se tiene la medicina aquí (en El Fuerte) no alcanza a llegar a donde se tenga una clínica de tercer nivel, sea en Los Mochis o para hacer una intervención. Aquí se puede atender si se tiene la medicina. Si no hay la medicina, se muere en el camino. Debe haber hasta en las comunidades más apartadas y para eso hay un responsable, el doctor Alejandro Calderón Alipi, que está aquí», declaró.

Acercamiento. Con gran emoción los presentes en el evento de AMLO hicieron todo lo posible por acercarse a él y tomarse una fotografía o al menos estrechar su mano o mostrarle su apoyo. Con muchos se tomó la selfie. Foto: EL DEBATE

En ese tenor, añadió que otros de los objetivos es mantener la planta laboral en las instituciones de salud pública para así garantizar la atención de la ciudadanía.

«Imagínense, aquí que no tienen pediatra, pero no es sólo en este hospital, faltan pediatras en los 80 hospitales que yo creo es la especialidad en donde hay más vacantes, la de pediatría, los especialistas. Vamos a resolver esto. La verdad es que faltan médicos y faltan especialistas en México porque estos corruptos, como no querían apoyar la educación pública, rechazaban a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad no había presupuesto y por eso los rechazaban».

Asistentes. Habitantes de las diferentes comunidades de El Fuerte y hasta de otros municipios se dieron cita para presenciar el evento del presidente, quien visitó por primera vez como Ejecutivo federal ese municipio. Foto: EL DEBATE

Rehabilitarán 4 mil escuelas de Sinaloa

Consciente de la necesidad que existe en el tema de infraestructura educativa y en respuesta a la solicitud hecha previamente por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el presidente anunció que en breve implementará un programa de rehabilitación de un total de 4 mil escuelas de Sinaloa.

«Están en mal estado, se están derrumbando los techos, no tienen mobiliario, no hay baños, no hay agua, están dando clases en casas hechas de manera precaria. Le propuse que vamos a echar a andar un programa de manera conjunta para mejorar las 4 mil escuelas primarias de Sinaloa».

Reconocen. Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador del estado, visitó las instalaciones del IMSS Bienestar de El Fuerte, a fin de conocer sus áreas de oportunidad o deficiencias. Hay pacientes de la sierra. Foto: EL DEBATE

Explicó que el recurso para ese programa ya no será para la Secretaría de Educación Pública y después al Estado, sino que a través de asambleas entre los padres de familia de cada escuela se tendrá que formar un comité para que sean ellos quienes hagan lo pertinente, para que la obra de mejora se lleve a cabo.

«Vamos a entregar cada año el presupuesto que le corresponde a cada escuela, a ese comité, para que con ese dinero los padres de familia y su comité resuelvan qué es lo que van a hacer para mantener en buen estado la escuela, ese es el plan».

Dijo que de la Tesorería de la Federación va a bajar el cheque anual y dependerá del número de alumnos de cada plantel: de 5 a 50 alumnos se les dará 150 mil pesos; de 50 a 150 alumnos recibirán 200 mil pesos y de 150 en adelante se les entregará 500 mil.