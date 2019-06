AMLO revisará aplicación de tarifas eléctricas en Sinaloa

Los Mochis.- Sinaloa hizo sentir al presidente Andrés Manuel López Obrador como en su tierra, mencionó el Ejecutivo federal en una apresurada entrevista realizada ayer justo antes de su partida de Los Mochis.

En este tenor, se le preguntó sobre la aplicación de las tarifas eléctricas del estado y sobre las continuas peticiones de distintos sectores para que disminuyan los cobros por energía eléctrica.

Cabe destacar que en Tabasco, lugar de origen del presidente, se anunció una tarifa eléctrica más baja, así como la condonación de una deuda por más de 11 mil millones de pesos.

El mandatario comentó que el tema se revisará poco a poco, ya que el principal interés es que no aumente: «Ese es el compromiso, que no aumente la gasolina, el diésel, la luz; que no aumente el precio del gas, y como va irse desarrollando el país y vamos a hacer las refinerías, entonces bajará el precio de los combustibles».

Sobre el problema de los precios del maíz, reconoció que los primeros beneficiados serán los pequeños productores, a los que se les comprará directamente a través de los almacenes del Sistema de Distribución Conasupo (ahora Diconsa):

Precio de garantía, pero primero para los pequeños productores. Primero los pequeños productores, y a esos se les va a comprar en los almacenes de Diconsa», reiteró López Obrador.

Respecto a la comercialización del tomate mexicano con los Estados Unidos, López Obrador externó que se buscará también la eliminación de los gravámenes del 17.6 por ciento establecidos el 8 de mayo del 2019 tras la ruptura dada con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, impulsada por los productores tomateros establecidos en el sur de la Unión Americana (principalmente en Florida): «Ya estamos buscando que quiten los aranceles, estamos en eso».