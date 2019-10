AMLO será debut y despedida: Xavier Domínguez

Los Mochis, Sinaloa.-“La cuarta transformación nace con Andrés Manuel y morirá con Andrés Manuel. Eso no pasará de un sexenio, será debut y despedida”, comentó Xavier Domínguez.

El reconocido estratega y creativo de la comunicación política a nivel internacional, nacido en Catalunya, que ha trabajado para presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de al menos 12 países, mencionó que en el panorama para las eleccionas del 2021, donde gobierna Morena habrá competencia y donde no gobierna Morena arrasará con un setenta y 80 por ciento.

Manifestó que en México no hay oposición, ya que está moralmente derrotada, pero el cambio se puede lograr desde la sociedad civil, la clase empresarial, y los diez millones de priistas que están en Morena esperando a que les satisfagan lo que les prometieron.

Y que a medida que pase el tiempo no se lo logré, supongo que se reconvertirán a algo más, una vez más”, expuso.

Añadió que el pueblo es diverso y cuadno se reparte dinero en efectivo, la opinión está condicionada. “Ahora, atribuirle el concepto del dinero en efectivo en exclusividad a Morena, no, desde el PRI de los 70 hasta ahora se ha hecho lo mismo, lo que ha cambiado es el dinero de manos, pero la táctica es la misma”, sostuvo.

El también especialista con estudios de Derecho y Marketing por la Universidad Autónoma de Barcelona y una especialización en Estrategia Electoral por la George Washington University, y creador de su propia marca global Wish&Win, añadió que con el nuevo gobierno hay una transformación de fondo en lenguaje y la manera de ejercer la política, pues es mucha más austera, un presidente que viaja por lo comercial, que sinceramente, no sirve de nada que lo haga de esa manera.

“Ahora, si hay un cambio de forma, un cambio de método, un cambio de lenguaje, si hay un cambio de política económica, si se reparte dinero en efectivo, si se prioriza la gente que menos recursos tienen, podemos tener un modelo económico erróneo”. Pues dijo que si no hay economía productiva, no hay ingreso de impuestos, y al si no haber ingreso de impuestos, los sobres se acaban.

Asimismo, comentó que el país no lleva rumbo porque la curva de aprendizaje de este gobierno está siendo más larga que la de otros, aunque esto no quiere decir que vaya a ser un mal gobierno, pero que la curva de aprendizaje está costando bastante más.