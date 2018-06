AMSIF, 40 años de promover la integración familiar

Con el objetivo de promover la formación integral de la mujer y la familia que colabore para mejorar sus condiciones de vida mediante un proceso de educación liberadora en el marco de la fe cristiana, se creó en el año 1973, en la Ciudad de México, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia.

Hoy, a 40 años de haber llegado AMSIF a la región, la presidenta fundadora, Carmen Moncayo de Villaseñor, conversa con EL DEBATE.

Explica que la idea surgió cuando conoció y le gustó el proyecto en una Conferencia del Episcopado Latinoamericano.

Ante la necesidad del protagonismo de la mujer en la sociedad, decidió poner manos a la obra, junto con María Luisa Arroyo de Ramírez, asesoradas por el obispo José Pablo Robalo Azcué.

“Cuando yo conocí el programa a nivel mundial para centros de integración familiar, me encantó el proyecto, entonces yo tomé un curso de un mes de internado por la Unión mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, al cual pertenece AMSIF como miembro de esa organización, pero conocí el programa y dije: esto es lo que se necesita, entonces empecé a trabajar con esto y se fundó la organización con alta constitutiva porque llevó su tiempo y lo logramos”.

La organización llegó primero a la Ciudad de México, después se extendió a León, Guanajuato, Irapuato, y de ahí a otros estados. Actualmente cuenta con más de 45 sedes y siguen en constante trabajo para seguir creciendo y llegar a más lugares en donde exista la necesidad de este tipo de apoyo para las mujeres.

¿Qué opina del rol de la mujer actual, que ha ganado terreno en algunos ámbitos a nivel social, tanto político, educativo, entre otros, pero hay quienes opinan que este cambio ha sido perjudicial en el núcleo familiar...

"El que la mujer se integre a las diversas tareas en las que participan los hombres es fundamental, y hoy más que nunca no se deben quedar rezagadas porque tienen mucho que aportar y trabajar. Somos parte de la sociedad, la parte femenina tiene que estar muy reconocida, trabajando, porque a veces nos tienen relegadas, pero ya no es el tiempo porque la mujer tiene que estar presente en todas las áreas de la vida, de la ciudad, del mundo, porque la mujer se compromete y trabaja.

Cuando una mujer se supera, se supera la familia, se supera la comunidad, porque las mujeres estaban muy abandonas en cualquier estatus, y quisimos trabajar con las mujeres que menos oportunidades han tenido en su vida.

Al contrario de verse afectada la familia cuando la mujer se ha independizado, la mujer está recibiendo una formación que va apremiar en la familia, y el resultado es que todas las experiencias que recibimos, la familia ha cambiado, los hijos reconocen el cambio en sus madres, se terminan los complejos.

Los esposos también reconocen el cambio, y junto con ello el concepto de familia también ha cambiado.

Mucho se habla de una sociedad cambiante, poco solidaria y marcada por la pérdida de valores, ¿pero cuál ha sido la causa de esta problemática?

“Los valores en la sociedad se han perdido por la falta de formación en la familia, y la mujer tiene que recuperar esos valores para que de esta manera pueda reintegrarlos. Se habla mucho de los niños de la calle.

Me acuerdo de un obispo brasileño que decía: no se hable de niños de la calle, háblese de niños sin familia, porque no nacieron en la calle, nacieron en una familia que no les dio todas las oportunidades ni la vida para salir adelante.

La mujer tiene una importancia enorme, porque es madre, esposa, es fundamental su labor. Los chicos si no reciben esa atención de la madre van perdiendo la fe, y así se descompone la humanidad. Me horroriza el saber que se están suicidando niños de 5 años, ahí es donde tiene que estar la mamá apoyándolos, dándoles perspectivas de vida, de que todo cambia, de que todo puede ser diferente, y si la mujer cambia, cambia todo.

¿Cuál es su sentir en esta celebración de 40 años de AMSIF en la región?

Estoy contenta, feliz, plena y agradecida con Dios por darme la oportunidad de seguir trabajando.

Agradezco a los grupos de cada ciudad por tener claro el objetivo por el que existe AMSIF. Estoy orgullosa y satisfecha con la labor que han hecho en la región.

En Ahome se encuentran personas comprometidas con su labor, integradas y con disposición de seguir apoyando a quien lo necesite y se acerque.

¿Qué llamado les haría a las mujeres de esta región?

Invito a las mujeres a que hagan una labor. Es muy importante que cuiden nietos, pero recuerden que nosotras no somos las formadoras de los nietos, es un momento nuestro, de nuestra vida que nos debemos dar para aportar. Los nietos deben estar formados por los padres.

No pierdan el tiempo en telenovelas (series), en cafecitos o casinos, cuando hay tanta necesidad. Hagan una labor que les va a llenar la vida. No es lo mismo que digan: me fui a una canasta a jugar;a decir: vengo de un centro en donde hubo cambios de vida, donde hay mujeres que han encontrado un camino.

De las visitas que yo hago a centros, las mujeres no se dejan golpear, violentar. Las mujeres han encontrado su dignidad, es un camino, pero es un camino que vale la pena.



AMSIF cambia vidas

Todas las integrantes de la asociación coincidieron que el pertenecer y ser parte del AMSIF les ha transformado la vida debido a que el programa es integral y va encaminado a la fe. Además del apoyo psicológico, de preparar a las mujeres y darles herramientas para su superación, les enseñan de todos los temas, las motivan para seguir apoyando a otras compañeras.

Por su parte, la coordinadora de AMSIF a nivel nacional, Lourdes de Araiza, habló de la importancia de la labor de AMSIF como formadoras y capacitadoras en este tiempo que la mujer necesita desarrollarse integralmente como persona, e hizo un llamado a todas mujeres que se quieran integrar a la asociación para que lo hagan. Ante esto, la fundadora agregó: “Hay personas que terminan el programa de desarrollo humano, integral y trascendente, al terminar hay otro autogestivo, ese es para las que quieran con el fin de que se preparan para ser miembros activos de su comunidad y hay ejemplos maravilloso. Estamos esperando a muchas mujeres, y no se van arrepentir porque su vida será más plena, más feliz, más satisfactoria, las invitamos de todo corazón”.