APF de primaria del Ejido Mochis denuncian irregularidades

Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria Guadalupe Victoria del Ejido Mochis denunciaron esta mañana una serie que consideran como irregulares dentro del plantel.

Juan Francisco Hernández explicó que de manera “amañada” la directora de nombre Griselda citó a reunión de padres de familia a fin de nombrar otra mesa directiva; sin embargo, haciendo valer su legalidad y su derecho, no permitieron activar esta “nueva” APF, por lo que solicitaron a la profesora el informe financiero de la institución el cual, se les ha negado.

Incluso comentó, que la directora tuvo la intención de hacerlos que firmarán el documento pero al ver que había gastos excesivos, se negaron a hacerlo.

“Ella (directora) citó a junta y sin haber quórum legal formó una mesa directiva que al final no tiene validez, ahora, nosotros le pedimos el informe y no nos lo ha querido dar y no sabemos porqué, eso nos pone a pensar que es porque algo sucede, a lo mejor están haciendo tiempo para hacer movimientos o para subsanar, no lo sabemos”, sostuvo.

Por su parte, Rosario Pacheco integrante de la SPF comentó que lo único que quieren es que la directora del plantel les entregue el informe y les explique porqué presentan gastos tan elevados como una inversión en el módulo de baños por el orden de los 50 mil pesos, los cuales, aseguró, están casi inservibles.

“Nosotros queremos ponernos a trabajar por el bien de la escuela pero queremos las cosas claras, que la directora nos explique esos números que nos hicieron ruido, no queremos más que eso, la escuela tiene muchos años y no había habido algo así”, enfatizó.