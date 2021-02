API de Topolobampo, Sinaloa denuncia a pescadores por bloqueo de las instalaciones

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que el pasado jueves pescadores y habitantes de Topolobampo, Ahome, Sinaloa, bloquearan el acceso a la API en rechazo de su intención de colocar una caseta de control de acceso al muelle del Puerto, la Administración Portuaria denunció a tres de los manifestantes.

Se trata de Ulises, Julio y Diego a quienes se les acusa de sabotaje presentándose a declarar esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía General la República en Los Mochis.

Al salir de su audiencia, Julio descalificó la represión de parte de API ante un derecho que aseguró, tienen que es defender su Puerto y todo lo qué hay en él.

“Estas empresas nos llaman líderes, nos hacen responsables y es porque nosotros hemos levantado mucho la voz a lo mejor de esa manera están tratando de callarnos la boca y seguir haciendo deshaciendo en el puerto como lo han hecho por muchos años. Las cosas ya no son así, el cargo es sabotaje por tapar las líneas de acceso a la API, nos reservamos el Derecho a declarar pero ahorita vamos a platicar con el abogado para ver qué es lo que procede”.

Asimismo, aceptó que esta denuncia en su contra ya era algo que se veía venir debido a que en otras ocasiones la API también reacciona en contra de los derechos de los habitantes.

“Ya lo veíamos venir porque así es como actúa la API, hacen cosas sin tener derecho, sin ninguna ley que los avale. Esto no nos da miedo, vamos a seguir defendiendo el puerto hasta dónde tengamos que irnos y se pueden dar cuenta porque el Puerto está más unido que nunca. La intención de la API es colocar una caseta, quieren privatizarnos los muelles hasta tienen privatizado la zona, el baja ferries, la Marina, escuelas, incluso, hay personas viven adentro de lo que es API y de repente les restringen el acceso o les ponen muchas trabas, la intención es intimidar los para sacarlos de ahí, también está la escuela y los padres no pueden entrar porque no los dejan, son muchos los problemas que tenemos, la API está intentando pasar por encima de los derechos”, señaló.

Julio recordó que hace días se les hizo llegar a la administración de la API las peticiones del puerto teniendo como respuesta la negativa a todas ellas, es decir, la Administración Portuaria Integral no está dispuesta a ceder en nada.

“La respuesta fue negativa a todas. Ahorita no sabemos qué haremos, lo que diga el pueblo eso vamos a hacer. Legalmente pues no estamos protegidos, tenemos el abogado de oficio pero vamos a necesitar de un abogado, somos trabajadores y vamos a buscar el apoyo de alguien que nos pueda defender”.

Cabe mencionar que a esta manifestación se hizo presente un fuerte número de habitantes del Puerto en señal de apoyo para estos tres pescadores que fueron denunciados por la API.