APTIV cumplió con utilidades de acuerdo a la declaración anual 2020: DTyPS zona norte

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que ex trabajadores de la maquiladora APTIV denunciaran que la Dirección del Trabajo y Previsión social zona norte del estado de Sinaloa se lavó las manos al no tener la respuesta que ellos esperaban, Gabriel Olivas Bracamontes, expuso que la empresa cumplió con la entrega de las utilidades de acuerdo a la declaración anual 2020.

"Nosotros por darle seguimiento, hicimos el citatorio correspondiente y lo giramos a la empresa para que nos presentara su declaración anual 2020 y verificar si realmente la empresa está cumpliendo con el pago del PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), fue el trámite que le hicimos a los trabajadores. Como eran más de 30 trabajadores hicimos un citatorio único".

El delegado administrativo de la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la zona norte, dijo que efectivamente la declaración anual del 2020 no es la misma que el 2019 porque hubo mucha baja de utilidad del año pasado.

Y lo que se le explicó a los ex trabajadores es que en la repartición entre los miles de trabajadores que tiene la empresa, les tocó poquito a cada uno".

Mencionó que a parte de las utilidades hay un convenio que hay entre sindicato y trabajadores activos, en el cual estipula que cuando las utilidades son bajas, a cada trabajador activo se le dará 25 días de salario, lo que pudo haber inconformado a los ex trabajadores.

"Lo que los ex trabajadores estaban defendiendo es que la empresa a unos les dio más de 3 mil pesos, y a ellos les dio desde 50 hasta 300 pesos de utilidades. Yo cumplí con lo que me correspondía: citar a la empresa y tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes, el cual no se llegó a un acuerdo porque los ex trabajadores inconformes no quisieron aceptar la cantidad que la empresa les había pagado".

Mencionó que la Dirección del Trabajo del gobierno del estado no es la instancia correspondiente para presentar la queja, porque la maquiladora es una empresa del ramo industrial y es competencia federal.

"Nosotros somos del estado y no podemos incidir en temas federales. Ellos tienen que acudir a la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) que se encuentra en Culiacán para interponer la queja correspondiente y entablar una demanda de que no están de acuerdo con la cantidad que les entregó la empresa. También pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal".

