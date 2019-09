APTIV para labores por tres días; reanudan el martes

Los Mochis, Sinaloa.- La huelga de los obreros de GM en Estados Unidos provocó que la maquiladora APTIV, antes Delphi, parara labores por tres días en Los Mochis.

“Aquí es un paro de tres día para poder soportar la huelga que hubo en Estados Unidos que está afectando las operaciones y los ensambles de GM. Al ser APTIV un proveedor directo de GM en arneses, para no generar una sobre producción también y algo que afecte a los inventarios de GM, hicieron un paro pero solamente por tres días”, informó Omar Cabrera Durán.

El secretario de Desarrollo Económico de Ahome, manifestó que APTIV está fuerte en Los Mochis y no hay ninguna amenaza de cierre, esto de acuerdo con una plática que sostuvo con los directivos de esta empresa.

“A los empleados se les está pagando el 50 por ciento de su salario, más el cien por ciento de los bonos. Esto representa un 70 por ciento de su salario integral diario, por lo cual no se les está dejando en el abandono a los empleados, se les está manteniendo para que ellos no tengan una pérdida total en los tres días que no están trabajando”, dijo.

Omar Cabrera Durán. El Debate

Añadió que la afectación por paro laboral se dio en Guamúchil, Los Mochis y en otras partes como el estado de Durango.

Hay un paro en la producción y si disminuyó el salario de los empleados, pero solamente por tres días al 50 por ciento”.

Mencionó que el día martes se reincorporarán a sus labores de manera total, y que de hecho el paro que existe en la ciudad de Los Mochis de 4 mil 300 empleados, 500 siguen trabajando en labores de mantenimiento con su sueldo integro y sin mayor problema.