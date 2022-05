Abogada: No les interesa resolver demanda de acoso contra policías de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome resolvió la no responsabilidad de los agentes señalados de acoso sexual contra mujeres policías de Ahome.

Sin embargo, el caso llegó hasta el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento a través de la Secretaría de las Mujeres de Ahome, cuyo proceso inició con la notificación que el órgano investigador le hace a Dignora Valdez López para que presente una narrativa de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que señala como hostigamiento laboral y acoso sexual contra mujeres policías de Ahome.

Se dieron tres días hábiles para responder a la atracción del caso que hace el Órgano Interno de Control. Ayer a las 14:00 horas se intentó presentar los documentos, pero no pudieron ser recibidos por ser Día de las Madres.

Victoria Herrera Montaño, asesora legal de Dignora Valdez, detalló que la resolución de no responsabilidad de los señalados se da según porque no hay pruebas que la Comisión pueda analizar, y establecieron la insuficiencia probatoria.

“En realidad, no nos sorprende porque Dignora jamás presentó queja ante la Comisión de Honor y Justicia, sino ante el secretario de Seguridad Pública. Él la turnó. Eso consideraron ellos, pero nosotros no nos sometimos a su competencia, entonces no había condiciones para resolver. Ellos, en todo caso, debieron ordenar una investigación, pero no les interesa, y es lamentable”.

Órgano Interno

En cuanto a los documentos que presentarán ante el Órgano Interno de Control, Herrera señaló que ahí sostienen la acusación contra los comandantes agresores, pero decidieron ampliar la denuncia contra el presidente, secretario y actuario de la Comisión de Honor y Justicia, a quienes responsabilizan no solo por la falta de ética y violación de procesos administrativos, sino por la fuga de información, hostigamiento a los testigos, agresión verbal a la agente y divulgación de información confidencial. También hacen ampliación dirigida hacia una encargada del Órgano de Equidad y Género de la Secretaría.

Alcalde disponible

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dejó en claro que existe apertura para recibir a la policía Dignora Valdez López y escuchar su caso; aunque dijo que la figura de presidente municipal no tiene injerencia ni poder para influir en una decisión que le compete a la Comisión de Honor y Justicia.

Afirmó que existe el compromiso de hacer respetar y valer los derechos de las mujeres. “Me han traído oficio solicitando que yo atraiga este caso, pero está fuera de mis facultades. La Comisión es la responsable y así lo marca la ley”.

Dijo que a Dignora ya la atendieron en la Secretaría de la Mujer, la síndica procuradora, el secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo, y la regidora Ofelia Rodríguez, de la Comisión de Equidad.

Para entender...

Mujeres policías señalan acoso sexual

El 24 de enero del 2022, Dignora Valdez López presentó una queja por hostigamiento laboral y acoso sexual en perjuicio de un grupo de mujeres policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome ante el titular de esta misma dependencia. El caso fue turnado de inmediato a la Comisión de Honor y Justicia, donde se citó a López Valdez a tres audiencias a fin de dirimir el caso. Las mujeres piden que el caso no se resuelva en la Comisión porque protegen a los agentes agresores.

La agente tercera Dignora Valdez fue asesorada legalmente por Red por la Igualdad Sustantiva, a cargo de Victoria Herrera Montaño, quien, desde la primera audiencia, señaló revictimización en el órgano donde se llevó el proceso. Posteriormente, solicitaron que la queja se turnara nuevamente a la Secretaría de Seguridad, puesto que la Comisión, dijo, no cuenta con facultades en materia de género para atenderlo, pero se resolvió en negativa.