Abogados rechazan que se pretenda politizar el tema de recolección de la basura en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La recolección de basura en Ahome no se debe politizar para desestabilizar el servicio, la ley no se debe mezclar con la política, señaló el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados de Sinaloa, Ricardo Beltrán Verduzco.

Comentó que a pesar de ser una obligación de las autoridades la, limpia, recolección y tratado de la basura en los municipios; sin embargo, si el Cabildo determina que un particular realizará ese servicio y cumple con todos los requisitos no existe incumplimiento de la autoridad.

"En el caso del municipio de Ahome no se debe tergiversar la ley por apetitos políticos o a través de cuestiones políticas y mezclarlas para tratar de confundir a la sociedad, argumentando que se defiende a los ciudadanos", resaltó.

Beltrán Verduzco dijo que el tema de la basura, los contratos no es un tema nuevo, esto tiene más de 20 años. El municipio de Ahome ha trabajado con particulares; los municipios son libres de administrar su hacienda y pueden tomar las decisiones.

"Yo tengo entendido que la recolección de basura está concesionada a una empresa diferente a la que lo había estado haciendo,bajo los procedimientos y argumentaciones que el Cabildo determinó", resaltó.

Asimismo, Beltrán Verduzco insistió que mientras que no se violenten los derechos humanos o las garantías que consagra la Constitución General de la República, todos tenemos que apegarnos a esa voluntad.

"Me sorprende que se le esté dando tanto revuelo a este tema ya que cada ayuntamiento decide si concesiona o no la recolección de basura. Hay municipios que decidieron no concesionar y prestar el servicio de manera directa", subrayó.

En ese mismo sentido resaltó que si algún procedimiento administrativo no estuvo bien, el inconforme debe acudir al tribunal de justicia administrativa, siempre y cuando se realice con argumentos comprobables.

"Ahora hay un interés político o la mesa la está moviendo alguien y quiere crear una controversia política o una desestabilización política en Ahome" resaltó.

Beltrán Verduzco reconoció que hasta el momento Ahome no tiene controversias políticas, pero al parecer hay alguien que quiere causar ruido con el tema de la recolección de basura.

"Nosotros rechazamos de manera contundente que se quiera utilizar los preceptos legales o las argucias legales para un apetito político. Nosotros le apostamos a la legalidad para que haya armonía en el gobierno municipal", subrayó.

Finalmente Ricardo Beltrán dijo que están en contra de los personajes que pretendan desestabilizar a la autoridad. Sí avalamos a cualquier persona que actúe con argumentos sólidos, siempre defenderemos la legalidad, pero no que se mezcle la ley con la política.

"Estamos hartos y cansados que se pretenda violentar la ley tratando de confundir a la ley o a la sociedad. Si la recolección de basura se realiza de acuerdo al contrato, no hay ningún problema. La ley no se debe mezclar con la política, eso no lo vamos a permitir", subrayó.