Abrazado a su guitarra no deja de cantar

Los Mochis, Sinaloa.- Adulfo López Palazuelos, de 66 años de edad, ha dedicado gran parte de su vida a la música de cuerdas, canto y trompetas: el género más representativo de México. Es músico y fundador del mariachi Estrella de Los Mochis.

Nació en el ejido El Caimán, perteneciente al municipio de Sinaloa de Leyva, y desde niño sintió una gran fascinación por la música. A los ocho años acarició por primera vez las cuerdas de una guitarra, ahí empezó la magia. “Toda mi vida la he dedicado al bello arte de la música, a los cinco años ya tenía ese gusanito por la música, pero fue hasta los ocho años que pude comprar mi primera guitarra, me costó 20.00 pesos. La primera canción que yo toqué y canté fue Bodas Negras, es tango; yo escuchaba canciones en un radio, no había más diversión que escuchar la XEW de México”.

Transcurrió su vida

Entre sonidos y algarabía transcurrió su infancia, tocando guitarra, guitarrón, tololoche y vihuela. “Empecé a los 13 años en mi tierra natal, me pagaban la mitad del sueldo de un músico; el grupo se llamaba Los Tecolotes, porque salíamos de noche, nos daba vergüenza que nos vieran de día, yo tocaba la vihuela, duré alrededor de 11 años”.

Salió de su pueblo abrazado a su guitarra y lleno de ilusiones; desde hace más de cuatro décadas adoptó la ciudad de Los Mochis como su hogar. “Me vine a Los Mochis buscando mejores oportunidades, en mi rancho había mucho a quién tocarle, pero no había dinero. Me vine solo, con mi guitarra en los brazos, hubo mucha gente que me tendió la mano y otros me despreciaron, pero aquí me quedé”.

Enamorando con una serenata y despidiendo a quien se marcha en un funeral, se ha ganado la vida haciendo sonar sus instrumentos. Han sido días felices y otros amargos, pero no deja de tocar. “Hice un grupo que se llamó Los Rancheritos de Sinaloa como en 1981, duramos 13 años; posteriormente hice otro grupo que se llamó Súper Grupo La Traba, era tropical–banda, duramos nueve años, integré amigos de mi tierra natal. Me hicieron creer que tenía voz para el mariachi y aquí sigo; trabajé 14 años en el mariachi Los Arrieros y tres años en el mariachi Tequila y Son, después fundé el mariachi Estrella, hace 11 años”.

Es conocido popularmente como “licenciado”, apodado así por el hombre que lo acogió recién llegado de su tierra natal. “Desde el año 1979 que llegué a Los Mochis, me bautizó un señor donde yo llegué que me dio posada, se llamaba Ramón Muñoz León, originario del ejido 18 de Marzo; me puso “licenciado”, y todo mundo me dice así”.

Su infancia ocurrió en la pobreza: por falta de recursos abandonó la escuela para empezar a trabajar. “Éramos muy pobres en el rancho, no había manera, una tía nos cosía con una máquina un cuaderno de papel de despacho, así le decíamos, y ese llevábamos porque ni para comprar cuadernos había. Solo fui a tercero de primaria y no volví a la escuela, hasta los 37 años terminé la primaria, tengo mi certificado”.

Con su guitarra en pecho, el mariachi no deja de tocar. Porta con orgullo su traje de charro, infundido en él, su corazón palpita de entusiasmo. “Portar el traje de mariachi es una responsabilidad muy grande porque es la insignia nacional, y cada vez que me infundo en el traje de charro siento un gran orgullo. Ya tengo más de 13 años con mi guitarra, se llama Las Mañanitas porque fue la primera canción que toqué cuando la compré. Mi canción favorita es Cruz de Olvido”.

Mientras viva seguirá cantando, entonando con a todo pulmón su amplio repertorio, engalanando serenatas, remembrando letras, inmortalizando historias. “Es un trabajo hermoso, como dicen coloquialmente: te pagan por hacer lo que te gusta. Tiene muchos matices, a veces es una profesión muy dura, pero pase lo que pase, el show debe continuar. Seguiré cantando hasta el último día de mi vida, me gustó este trabajo desde pequeño, siempre quise ser músico. Quiero morir como la chicharra: abrazado de un palo y cantando”.