Abren a la circulación la Leyva e inician trabajos en la Hidalgo

Los Mochis, Sinaloa.- Después de varias semanas de permanecer cerrado por los trabajos de reparación del colector, este miércoles se abrió a la circulación el tramo de la avenida Gabriel Leyva desde Hidalgo a Independencia, confirmó Javier López Tostado.

Sin embargo, el director de Tránsito Municipal dijo que este mismo día el estado determinó cerrar a la circulación la calle Hidalgo, en el tramo comprendido de Allende a Degollado.

“Se abrió la Leyva para ahora cerrar la Hidalgo. La Leyva debe estar abierta en su totalidad y la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a estar cerrada la Hidalgo. Hoy (ayer) comenzaron los trabajos”, declaró.

El funcionario municipal dijo que de acuerdo a la programación de los trabajos que se les dio, van a estar cerrando por etapas, es decir, la obra se realizará cuadra por cuadra, esto a fin de ocasionar lo menos posible conflicto vial.

Van a estar trabajando de cuadra en cuadra, primero van a cerrar una cuadra y luego la otra, y así”.

En cuanto a las rutas del transporte urbano, comentó que sin duda de moverán, pues por los trabajos será imposible que las unidades transiten por el lugar.

“Va a salir afectado el transporte urbano, en especial el que circula de oriente al centro. Las rutas van a tomar la Juárez para salir a la Leyva o a otras calles, dos cuadras atrás”, precisó.

No sabe de la obra

Mientras tanto, Carlos Grandío, director de Obras Públicas, dijo desconocer los trabajos que se iniciaron en la calle Hidalgo, incluso de mostró sorprendido al preguntarle sobre este nuevo tramo de reparación.

“El lunes dijeron que abrieron y que luego no, esa obra solamente es del estado. Nosotros solo supervisamos y no me han avisado si abrieron la Leyva.Me comentaron que hay un tramo que no está terminado, pero necesito revisar”.

Incluso, el funcionario municipal pidió de plazo hasta el próximo viernes para conocer los detalles de los trabajos que se ejecutarán en las próximas semanas.

“Tampoco sabía, de hecho, de aquí al viernes me van a dar información para dárselas a ustedes. Ahorita de Hidalgo no te puedo informar ni tampoco si abrieron la Leyva”, mencionó.

Transporte

Contemplan dejar camiones donde mismo

La Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis analiza dejar los paraderos de camiones en Obregón y Leyva después de que la Leyva entre Obregón e Independencia se abriera a la circulación.

“Ahí donde están, están funcionando bien, pero vamos a ver qué tipo de conflictos pueda generar esto, si las regresamos a donde estaban o las dejamos donde están ahora”, dijo Raúl Delgado, secretario general de la Atusum.

Manifestó que hoy decidirán si los dejan o los mueven, pero que los comerciantes del lugar les han pedido que ahí los dejen porque les ha repuntado un poco más la venta.