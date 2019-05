Abren carpeta de investigación por compra de ambulancias

Los Mochis, Sinaloa.- Las siete ambulancias y las unidades para otorgar servicios de salud en las sindicaturas de Ahome fueron entregadas de manera apresurada y la compra pudo hacerse de manera irregular, advirtieron integrantes del Comité de Adquisiciones de Ahome.

Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora e integrante del Comité, reconoció que el arrendamiento de estas unidades carece de legalidad, pues los tiempos en que se realizó este proceso no concuerdan con lo establecido en la ley municipal.

En ese sentido, anunció que la Sindicatura de Procuración ya inició una carpeta de investigación y de resultar alguna inconsistencia podrían incluso revertir el contrato si es que este ya se hizo.

Y es que según los tiempos que marcó la convocatoria del proceso de licitación pública nacional (presencial) No. LPN/AHM/02/2019 publicada el pasado 11 de abril bajo el interés de “Ser-vicio Integral de Arrenda-miento Financiero de Vehículos y Unidades Móvi-les Médicos Especializados, Suministro de Insumos y Certificación de Personal”, la aprobación del Comité de Adquisiciones y la entrega se hizo el mismo día.

Datos de la convocatoria

De acuerdo a este documento oficial, la junta de aclaraciones para el procedimiento sería el 22 de abril a las 12:30 horas; la presentación y apertura de propósitos sería el 29 de abril a las 12:30 horas y el fallo del proceso de licitación se efectuaría el 30 de abril a las 18:45 horas; sin embargo, fue ese mismo día a las 20:30 horas cuando el alcalde ahomense hizo entrega de las unidades.

De igual forma, la convocatoria marcaba que la entrega de los vehículos por parte del arrendador, se realizaría en un plazo no mayor a los 30 días naturales a partir de la notificación del fallo. Incluye también un anticipo de hasta un 30 por ciento al arrendador, en este caso a Casanova, S.A de C.V. (quien fue la ganadora), con una renta mensual fija por las unidades que quedó establecida con la cantidad de un millón 242 mil 629.47 pesos por un lapso de 30 meses.

Cabe mencionar que al momento de la entrega de 7 ambulancias, el camión de transporte de personal, el de servicios odontológicos y la camioneta fumigadora ya estaban rotuladas con los logos oficiales de la actual administración.

Posible ilegalidad

Ante esta situación, Valenzuela Benites reconoció que el arrendamiento de estas unidades carece de legalidad porque los tiempos en que se realizó este proceso van contra la ley municipal.

La funcionaria municipal explicó que lo existente en torno a este caso es únicamente la forma del dictamen del Comité antes mencionado, faltando el acta y el contrato, del cual también se desconoce si ya concretó, del cual también se desconoce si ya se concretó, pues no se ha dado a conocer.

“Tenemos que revisar bien lo que pasó, nosotros, el Comité de Adquisiciones, firmamos el dictamen de aceptación a las 14:30 horas, hasta ahí nos quedamos, y a las 20:30 horas nos encontramos con la entrega de las ambulancias, ya estaban aquí rotuladas. Así como muchos se impresionaron, así nos quedamos todo el Comité”.

Por eso inició una carpeta de investigación y de resultar alguna inconsistencia, podrían incluso revertir el contrato. “Podríamos darle marcha atrás en base a la investigación que nosotros hagamos y comprobar que está habiendo afectaciones. No estamos diciendo que no sea bueno, porque en realidad la ciudadanía ocupa aporte de salud. Estamos de acuerdo con las ambulancias, mas no con el procedimiento que se está llevando acabo, pues nos están brincando”, señaló.

Se deslinda

Por su parte, la regidora Ariana Sulaee Castro Bojórquez sostuvo que si en el arrendamiento de las ambulancias existe una violación, en definitiva no es responsabilidad del Comité de Adquisiciones ni de la Comisión de Hacienda.

La regidora del PT y presidenta de dicha Comisión de igual forma se mostró sorprendida de la rapidez con la que se entregaron las ambulancias que están destinadas para las sindicaturas del municipio, pues ese mismo día del anuncio apenas se les había dado a conocer las propuestas de las empresas que darían el servicio.

“Tendremos que indagar más en el tema y posteriormente dar una respuesta más acertada. Como Comité de Compras nosotros estamos deslindados, ya las decisiones tendrían que tomarlas los funcionarios que llevan acabo este proceso. Nosotros estamos para aprobar en su caso o no aprobarlo. Lo que pasa después es competencia de cada uno de los funcionarios que están inmersos en ese tema”.

En ese sentido, comentó que es la tesorera municipal Ana Ayala Leyva, quien encabeza la responsabilidad, pero también caería responsabilidad para Gilberto Estrada Barrón, director de Administración, y Jonathan Gutiérrez, director del área jurídica del Ayuntamiento, a quienes les corresponde buscar las condiciones para que se haga el procedimiento final.

Cuestionamiento

“El 30 de abril a las 14:30 horas fuimos citados. Como Comité tomamos en cuenta todo lo de las propuestas que ellos (funcionarios) nos presentaron, pero lo que pase después, nosotros nos deslindamos porque no estamos inmersos en ese tema. Nosotros aprobamos una primera instancia, lo que pase después no nos corresponde”, enfatizó.

Mientras tanto, el regidor del PAS, Fernando Arce Gaxiola, advirtió que a fin de transparentar la adquisición de estas ambulancias y demás unidades, el Cuerpo de Regidores hará una revisión minuciosa de la compra, en especial porque existen situaciones que indican que este proceso no se realizó conforme a derecho, pues los tiempos no lo dejan claro como tal.

“En estos momentos no puedo hablar de corrupción porque no me consta; sin embargo, el alcalde en una sesión de Cabildo ya había anunciado la compra de estas unidades, pero ahí se le olvidó decir que ya tenía la empresa. Yo sí he tenido la preocupación de cómo se adquirieron las unidades, si realmente se está cumpliendo con lo que se establece en la ley".

Para entender...

Alcalde entrega unidades para las sindicaturas

Con una inversión total de 35 millones de pesos, autoridades municipales hicieron entrega de 7 ambulancias, un camión de transporte de personal, uno de servicios odontológicos y una camioneta fumigadora.

Esto se realizó el pasado 30 de abril en punto de las 20:30 horas, día en que el Comité de Adquisiciones autorizó al proveedor.

Durante el acto, el alcalde Guillermo Chapman señaló que la finalidad es que haya una unidad para cada sindicatura a fin de brindar atención inmediata y gratuita a las personas que así lo requieran.

Asimismo, la tesorera municipal Ana Ayala Leyva dijo que no era un arrendamiento sino un financiamiento de las unidades.

Ambulancias estarán a cargo de Protección Civil: Espinoza

Laspersonas que estarán como responsables de las ambulancias en las sindicaturas estarán a cargo de la Coordinación de Protección Civil, aclaró Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal dijo que ellos sólo se harán responsables de que estas personas cumplan con los lineamientos de capacitación y certificación, así como el garantizar que las unidades cuenten con lo necesario para brindar un servicio de atención médica urgente.

En ese sentido, comentó que será la semana que entra cuando los voluntarios y demás personal que será contratado para la operación de las ambulancias recibirán una capacitación para la certificación la próxima semana.

“Las ambulancias ya están equipadas, pero necesitamos que para esto ya tengan personal capacitado. La próxima semana se inicia el proceso de elección e inducción, aquellos que se puedan certificar inmediatamente porque ya tienen un certificado un atención médicalosvamosa contrratar de manera inmediata, esas son las indicaciones", precisó.