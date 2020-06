Abrirán acceso a playas de Ahome a partir de mañana 1 de julio

Los Mochis, Sinaloa.- En Ahome el acceso a las playas se permitirá a partir del día de mañana 1 de julio y también reabrirán los hoteles, informó Francisco Espinoza Valverde.

"El gobierno del estado ha asumido la responsabilidad de abrir playas y otros comercios, como los hoteles entre otros giros, de tal forma que nosotros como municipio vamos a seguir las instrucciones que se han dado desde el gobierno del estado".

El director de Salud Municipal mencionó que el que se hayan abierto todos estos lugares no quiere decir que la enfermedad Covid-19 se haya ido.

"No porque se hayan abierto todos estos lugares quiere decir que que ya podemos estar libres o que no hay enfermedad, no es nada de eso, es simplemente que cada uno de nosotros tenemos que crear lo que se llama ahora la nueva conciencia, la nueva normalidad, entonces, mucho de lo que tenemos que hacer está en cada uno de nosotros".

Francisco Espinoza, director de Salud Municipal. Foto: EL DEBATE

El funcionario municipal expuso que el número de contagios de Covid-19 se ha mantenido en el municipio.

"Ha habido una constante, no habido un disparo de los mismos, sin embargo, tampoco ha habido una disminución. En cuanto a los números activos, estos sí han estado muy estables, no se han disparado, pero no podemos bajar la guardia".

Ante esto, dijo que la invitación de parte de Salud Municipal es seguir con las medidas higiénicas, con el distanciamiento físico y no salir más que para vueltas esenciales.

