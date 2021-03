Abrirán playas de Ahome en Semana Santa, pero no permitirán vendedores ni alcohol

Los Mochis, Sinaloa.- En esta Semana Santa, las playas y balnearios de Ahome estarán abiertos, pero con ciertas restricciones.

No se permitirá la venta de alcohol ni vendedores ambulantes en las playas del municipio de Ahome.

“No va haber venta de alcohol en ninguno de los puntos turísticos. El municipio si bien no está haciendo una invitación a salir de casa, se instalarán por razones de higiene baños públicos en estos lugares para evitar que haya falta de higiene en estos puntos”, dijo Francisco Espinoza.

El director de Salud Municipal expuso que se instalará un campamento de médicos para atender cualquier enfermedad que se presente en las playas de El Maviri.

Las ambulancias de Summa estarán circulando por las 7 sindicaturas atendiendo cualquier emergencia que se pudiera presentar”.

Seguridad

Por su parte, Carlos Rodríguez Ponce, comentó que en la Dirección de Seguridad Pública están listos para vigilar los 13 puntos turísticos que se acostumbran visitar en Ahome entre playas, balnearios, centros ceremoniales, entre otros.

“Estaremos implementando un estado de fuerza total de 850 elementos de prevención y vialidad, diferentes operativos, como es el operativo de alcoholimetría, el patrullaje en los diversos puntos turísticos, el instalar puntos de observación y de guía a visitantes de los diferentes puntos turísticos y una policía turística que estará atendiendo las 24 horas a la población en la playa de El Maviri”.

El director de Seguridad Pública de Ahome añadió que la recomendación es no ingerir bebidas alcohólicas al conducir un vehículo automotor, ya que para eso estará instalado el operativo de alcoholímetro, así como no introducir botellas de cristal a las diferentes playas del municipio de Ahome, no arrojar basura, ya que estarán vigilados y serán sujetos a un arresto administrativo a las personas que sean sorprendidas arrojando o ingiriendo bebidas alcohólicas con botellas de cristal en las diferentes playas de Ahome.

Sin puestos ambulantes

Arturo Mendívil, director de Inspección y Normatividad, mencionó que no se va a permitir los comerciantes ambulantes en las playas ni que se instalen los comerciantes que vendían comida como en años pasados.

No se van a dar permisos para que se vendan bebidas embriagantes”.

Protección Civil también estará muy vigilante para salvaguardar la integridad de las personas.