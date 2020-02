Abuchean al alcalde en informe de Iván Ayala

Los Mochis, Sinaloa.- Fue durante el primer informe de actividades legislativas del diputado de Morena, Iván Ayala, cuando el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, fue abucheado por personas del Colectivo Aquí No, quienes se oponen a la planta de amoniaco en Topolobampo.

Cuando el diputado tocó el tema de la planta de amoniaco, mencionó la visita que se realizó con el titular de Semarnat, donde se les informó que el proyecto está detenido, ya que la zona seleccionada es un sitio ramsar y que además no se realizó la consulta a las comunidades indígenas y que a la fecha existían dos juicios de amparo que impiden los trabajos en tanto no se dicte una sentencia definitiva sobre ello, cuando se escucharon fuertes aplausos y el grito de ¡Aquí no! Ulises Pinzón alzó fuertemente la voz: ¡Escuchaste Billy, sinvergüenza!por lo que dijiste ayer.

Esto porque el alcalde ayer mostró de nuevo su postura a favor de este proyecto.