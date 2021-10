¡Abundantes lluvias! El huracán Pamela inundó Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Ayer la ciudad de Los Mochis y todo el municipio de Ahome quedó bajo el agua. No hubo un sector cuyas calles no quedaran anegadas por las lluvias que desde temprana hora se dejaron sentir por efectos del huracán Pamela, pero que después de mediodía se volvieron torrenciales.

Tomando como base el pluviómetro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil del estado informó que fueron 100.5 milímetros de lluvia los que cayeron en la cidad de Los Mochis y 97.5 milímetros en la zona rural, suficientes para que el huracán Pamela dejara un caos a su paso por Ahome y provocar, incluso, desgajamientos en el Cerro de la Memoria y desbordamientos de drenes.

Inundaciones

En colonias y fraccionamientos como Magisterial, Tabachines 1, Mañanitas, San Francisco, El Chamizal así como en ejidos y comunidades como Rosendo G. Castro, Mochis, Cachoana, en la Villa de Ahome, Olas Altas, Las Brisas y Bagojo Colectivo, entre muchas otras, familias veían con asombro y temor cómo el agua iba subiendo de nivel hasta superar las banquetas y meterse a sus casas, dañando sus bienes y poniendo en peligro a sus moradores.

El primer cuadro de la ciudad de Los Mochis quedó como antes, como siempre, semejando una gran alberca en la que decenas de unidades vehiculares se quedaron descompuestas por la humedad de las inundaciones y a varias personas con el agua, literal, hasta la cintura.

Donaldo Reyes, coordinador operativo de Protección Civil Zona Norte, informó del desbordamiento del dren Juárez casi llegando al bulevar Centenario, cerca de Privadas del Country, además del desbordamiento del canal Sevelbampo a la altura del ejido Olas Altas, dejando a decenas de damnificados.

Se activa plan

Omar Mendoza Silva, delegado de la dependencia, señaló que la ciudad de Los Mochis se inundó debido a que los cárcamos y colectores pluviales estaban ya entre el 80 y 100 por ciento de su capacidad, por lo que solo quedaba esperar a que se desfogaran para que todo regresara a su curso normal.

Informó que a pesar de que se activó el Plan D-N-III con la habilitación de dos albergues, el Cobaes 02 y el Polideportivo de la Villa de Ahome, se desactivó este porque los damnificados se fueron con sus familiares.

“Pamela”, la tormenta que llegó silenciosa e inundó Ahome

La lluvia torrencial que se desprendió de las bandas nubosas generadas por la tormenta tropical Pamela en Los Mochis ocasionó que toda la ciudad quedara inundada debido a que el sistema de drenaje pluvial se vio rebasado por la abundante cantidad de agua que se registró en un corto tiempo.

Todo empezó desde las primeras horas de este martes, cuando se registraron las primeras lluvias; no obstante, estas fueron intermitentes con espacios largos entre una precipitación y otra, pero fue hasta horas del mediodía que las bandas nubosas fueron más extensas y con una mayor cantidad de agua, lo que ocasionó que muchas de las calles se encharcaran, sobre todo porque la mayoría de las alcantarillas se taponaron, lo que complicó el desfogue de agua y obligó a que muchas personas enfrentaran problemas para movilizarse.

Ingresan a familias de Olas Altas, Ahome, al albergue del Instituto Tecnológico

Alrededor de 15 personas de la comunidad de Olas Altas, Ahome, fueron ingresadas al albergue del Instituto Tecnológico campus Villa de Ahome, informó Omar Mendoza Silva.

“En este momento se está activando el albergue del Tecnológico campus Villa de Ahome y están ingresando aproximadamente 15 personas, las cuales están siendo atendidas por el síndico de la Villa de Ahome y personal voluntario de Protección Civil.”

El delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado en la zona norte comentó que estas personas fueron trasladadas a este albergue por elementos de Seguridad Pública Municipal de Ahome, quienes están atendiendo los lugares donde se presentaron inundaciones por las lluvias que generó la tormenta tropical Pamela, y donde se encuentran las familias vulnerables.

“Seguramente estarán llevando más personas durante la noche al albergue.”

Ingresan a familias de Olas Altas, Ahome, al albergue del Instituto Tecnológico. Foto: Debate

En El Fuerte, vecinos de Constancia son movilizados a albergues

Ante el alto nivel de agua que se tuvo en algunos puntos de la comunidad de La Constancia, El Fuerte, cerca de 17 vecinos fueron trasladados a los albergues habilitados en el asentamiento. Luis Figueroa Gámez, coordinador de Protección Civil de El Fuerte, especificó que estas personas fueron llevadas a la Escuela Secundaria José de Jesús Torres Rodríguez.

De igual forma, el funcionario comentó que hasta el momento el resto de las comunidades están en vigilancia permanente con el propósito de salvaguardar la integridad de las personas y actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.

Con respecto a la creciente de algunos canales y encharcamientos muy marcados en la carretera Los Mochis-El Fuerte, dijo que hasta el momento no se tiene reporte de algún daño; sin embargo, pidió tener cuidado al momento de transitar. “Al momento en la carretera no hay ningún daño, se puede transitar sin ningún problema, pero hay que estar al pendiente de cualquier cosa; si es posible no salir, es mejor”.

Vecinos de Constancia son movilizados a albergues. Foto: Debate

Resguardo: Camaroneros se refugian en Topolobampo

Las primeras 80 embarcaciones mayores se refugiaron en el puerto de Topolobampo para evitar problemas por los fuertes vientos, informó el capitán de puerto Jesús López.

Comentó que se esperaban cerca de 300 embarcaciones; sin embargo, muchas optaron por resguardarse en otros puertos o seguir con la pesca más al norte, hasta los litorales de Sonora, en donde no habrá efectos de “Pamela”.

En las próximas horas habrá marejadas de 8 a 9 pies y vientos fuertes entre 25 y 30 nudos, que pueden ocasionar daños a las embarcaciones. “El puerto se cerró a la navegación desde el pasado lunes a las 22:00 horas, por lo que están listos para recibir a todas las embarcaciones que busquen refugio”.

Instalan Consejo de Protección Civil en el municipio de El Fuerte

Con la participación de la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás cuerpos de rescate, el día de ayer se instaló de manera permanente el Consejo Municipal de Protección Civil en El Fuerte.

Durante la sesión, Luis Figueroa Gámez, coordinador de Protección Civil en dicho municipio, indicó que se han tomado las medidas necesarias por la dependencia a su cargo en el tema de los albergues y que el cuerpo de voluntarios se encuentra en completa disposición para atender cualquier contingencia meteorológica.

Por su parte, el personal de la Guardia Nacional brindó su cooperación total con las autoridades del consejo en tanto que Leonel Vea, secretario del Ayuntamiento, en representación de la alcaldesa Nubia Ramos, pidió mantenerse coordinados en todo momento, pues de un momento a otro se puede acrecentar el nivel del huracán Pamela y lo que se busca es actuar de manera oportuna en caso de ser necesario.