Acepta Rubén Rocha que gestiones de Cuén Ojeda no son correctas

Sinaloa.- Las negociaciones que el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, realiza con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no están bien, reconoció el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Cabe mencionar que en el municipio en mención existe un conflicto entre el mandatario municipales y los regidores del PAS, por lo que el fundador del Partido Sinaloense ha buscado la forma de conciliar.

Entrevistado al respecto, el mandatario estatal dijo desconocer en calidad de qué su secretario de Salud ha tenido acercamientos con el alcalde mazatleco aceptando que si es a nombre del partido político, no es correcto.

“Todo mundo sabe lo que hace, ya veremos las consecuencia. No es presidente del partido, no sé qué ande negociando, pero si anda negociando, seguramente que no está bien, no me mortifican esas cosas, ya vivimos otros tiempos y ya luego van a saber los resultados de los problemas mismos”, indicó.

Asimismo, Rocha Moya pidió que no se fomenten malos entendidos afirmando que él personalmente estará al pendiente de sus funcionarios.

“No me quieran poner de punta con nadie, mientras caminen y yo veo y si son funcionarios míos, yo voy a calibrar, de manera que no hay necesidad de que me pongan banderillas”, enfatizó.

Para finalizar señaló que el conflicto que se vive en Mazatlán debe de resolverse ahí mismo respetando la autonomía que tienen.