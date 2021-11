Activan operativo en comercios de Los Mochis para revisar permisos

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de verificar que todo el comerciante de flores cuente con el permiso correspondiente, la Dirección de Inspección y Normatividad de Ahome inició con un operativo en toda la ciudad de Los Mochis.

Así lo anunció Enrique López Miranda, responsable de la dependencia quien recordó que recientemente tomó el cargo y por lo tanto desconoce si se dieron anuencias o cuántas se emitieron.

“Si hubo permisos, si se dieron pero ahorita van a trabajar los inspectores con un recolector por si hay gente sin permiso, darles el permiso ahí, que lo paguen y darles el permiso, en el mismo lugar a donde va a ir un recolector”, indicó.

El funcionario municipal estableció que no existe intención de afectar a los vendedores de las flores; sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de crear un ambiente de legalidad en el sector comercio formal e informal.

“Si no sacan el permiso y están renuentes y si hay un abuso pues actuaremos, si bien nosotros no podemos sancionar, si queremos si podemos actuar. No tengo el dato de cuántos permisos dieron, voy entrando pero ya estamos mandando a los operativos”, abundó.

Asimismo, insistió en que el recorrido será para detectar a todo aquel vendedor que no sacó permiso y que está trabajando en la vía pública.

De igual forma, dijo que estarán vigilantes de que se respeten los precios aunque reconoció que no existe una lista de costos establecidas previamente por las autoridades.

Cabe recordar que en esta ocasión, las autoridades municipales no sostuvieron la reunión con Profeco y Canaco para determinar los precios de las flores, lo que permitió que cada vendedor fijara sus propios costos.

Leer más: Exalcaldes y ahomenses esperan cambio con Gerardo Vargas Landeros

“Cuando estaba en entrega-recepción el director saliente me comentó que Profeco iba a organizar una reunión para establecer el precio de las flores pero no se convocó, de hecho hasta ahorita nosotros estamos tomando el control pero exhorto a todos los que están vendiendo en los panteones y cruceros que traten de respetar el precio”, abundó.