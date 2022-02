Activarán unidad de Protección Animal en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al aumento que se ha dado en cuanto a las denuncias por maltrato animal, en breve la Secretaría de Seguridad Pública activará una unidad de Protección Animal.

Julio César Romanillo, secretario de Seguridad Pública en el municipio de Ahome explicó que esta patrulla especial atender aquellos casos que lleguen a la corporación destacando que se ha visto un incremento de hasta en un 50 por ciento sobre estos hechos contra mascotas.

“Tenemos una ley o un precepto que protege nuestros animales y cada vez es más recurrente que la ciudadanía reporta un hecho y nosotros tenemos que trabajar en eso, ya estamos trabajando, nos apoyamos bastante en Protección Civil y vamos a tener esta unidad con personal capacitado”, señaló.

El funcionario municipal comentó que los vecinos o aquellas personas que sepan o sean testigos de algún hecho en contra de una mascota podrán denunciarlo al 911 de donde se asignará a la unidad para que se dé respuesta inmediata.

Asimismo, dijo que esta patrulla tendrá que estar acondiciona para poder trasladar al animal que se rescate pero no sólo eso, sino que quienes vayan a bordo, tendrán que tenemos también una capacitación especial sobre el tema.

“Nosotros tenemos que tomar ciertas medidas, es un tema que no tiene muchos antecedentes, no hay información, una estadística actualizada para saber cómo reaccionar, por eso lo estamos analizando, ya lo implementamos y esto no se va a detener”.

Para finalizar dijo que se trabajará de manera coordinada con las asociaciones y demás organizaciones que se dedican al cuidado de los animales.