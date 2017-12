"Acuicultura, un sector con futuro"

La acuicultura es una actividad con futuro porque de aquí al año 2050 la demanda de alimentos marinos se elevará entre un 300 y un 500 por ciento y el mar ya no podrá cubrir esa demanda de alimentos, afirma el investigador Jorge Chávez Rigail.

Procedente de Guayaquil, Ecuador, el especialista impartió el tema Criterios Biológicos en la interpretación de los análisis químicos del agua en el Congreso Nacional de Acuicultura 2017.

¿Qué se debe hacer para aprovechar esta coyuntura?

Necesitamos incrementar los indices de producción a nivel de la acuicultura para que esta actividad supla esta futura demanda de alimentos de que va a ocurrir a nivel internacional y que el mar, por su condición misma, ya no podrá cubrir.

¿Se están dando los pasos necesarios para cumplir con este cometido?

Los pasos se están dando, pero también el mundo de la acuicultura vive y sobrevive a una serie de eventos que radican en una práctica de mal manejo acuícola. Yo personalmente no creo en vibros, no creo en las bacterias, no creo en los virus. Yo creo en el buen manejo y estoy convencido que si manejo bien las cosas, por ende tengo control sobre los otros parámetros, de donde depende la obtención de una buena producción.

En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación a los acuicultores?

Mi recomendación es que trate de medir todas las variables posibles de la acuicultura: si no mide las variables, si no mide los parámetros básicos que son 3, si no los mide continuamente, es difícil, y nos vamos a lavar las manos entre comillas, diciendo que fue la bacteria, o el virus el del problema, cuando el problema fue nuestro. Nosotros no tuvimos la costumbre de hacer un control diario de los parámetros, estudiarlos y hacer un buen diagnóstico para llevar un manejo direccionado de acuerdo a cada condición de agua de cada sistema.

¿Cuáles son esos 3 parámetros?

El parámetro base es el PH, alcalinidad, el tercero es la salinidad en función de sus componentes: calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, carbonatos, bicarbonatos y sulfatos. Esos 8 elementos son los que conforman la salinidad y se tengo el PH y la alcalinidad y los componentes de la salinidad tengo arreglado el factor de la producción.

¿En incorporación de tecnología cómo se encuentra el sector?

Por lo menos el sector de aquí de Los Mochis y sus alrededores, Sinaloa y Obregón pienso que estamos más arriba del 60 % y eso se refleja en la buena producción que se obtendrá, la cual está por arriba un 25 por ciento en comparación con el año pasado, por lo que pienso que Sinaloa puede cerrar nuevamente en el primer lugar nacional en producción acuícola.

Alertan productores por aparición de enfermedad en el maíz en crecimiento

Una alerta preventiva a los productores de maíz lanzó la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte al detectarse la aparición de la enfermedad del tizón foliar del maíz provocada por el hongo Exserohilum turcicum, la cual el año pasado causó mermas importantes en la producción del básico.

Francisco Javier Orduño Cota, gerente general del organismo encargado de vigilar la fitosanidad agrícola regional, señaló que el llamado a los productores es a que le den seguimiento puntual a sus cultivos en el aspecto fitosanitario, ya que las condiciones ambientales para la explosión y diseminación de la enfermedad están dadas, ya que el personal técnico de este organismo fitosanitario, en inspecciones rutinarias en el cultivo, detectó plantas con síntomas de esta enfermedad y estas fueron corroboradas en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario.

Dijo que la afectación inicial se comprobó en diez lotes de maíz establecidos dentro de la zona de influencia del Módulo Sevelbampo y dos en el Módulo Pascola, que comprenden una superficie global de 500 hectáreas, que podrían elevarse por estar presentes las condiciones ambientales y de inóculo favorables y máxime si se tienen establecidos híbridos susceptibles a dicha enfermedad.

Hasta el momento los materiales con estos síntomas son el P3258 y el P3289, pero pudiera presentarse en otros. Se les está recomendando que soliciten inspección de sus técnicos para que estos valoren con la debida ética profesional y generen las recomendaciones pertinentes a seguir. “Se exhorta a los productores de este cultivo a acatar las recomendaciones con sustento técnico y recordarles que nuestro personal está a su servicio”, puntualizó.