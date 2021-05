Acusación de Mier es producto de la desesperación: Mingo Vázquez

Los Mochis, Sinaloa.- “Es algo infundado y totalmente falso, es una situación más, ellos pretenden confundir a la gente”, respondió Mingo Vázquez al cuestionarle sobre la acusación que el pasado fin de semana hiciera el diputado Ignacio Mier con la relación que la empresa Iberdrola estaba detrás de su campaña.

De igual forma, el candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido del Trabajo comentó que estas acusaciones son producto del desespero de la coalición de Morena-PAS destacando que es él quien sale al frente en las encuestas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hay una desesperación de parte de ellos porque encuestas serias hechas por empresas nos han mantenido en cuanto a posicionamiento en el primer lugar y eso les preocupa de tal manera que están del otro lado, claro que van a seguir inventando muchas cosas como en su momento que decían que un personaje estaba detrás de mí, luego otro y al final viene este amigo (Ignacio Mier) y dice que Iberdrola está detrás de mí y eso es totalmente falso”, indicó.

Leer más: Coparmex pide a los mexicanos salir a votar este 6 de junio

De igual forma se dijo estar dispuesto y tranquilo para que se hagan las investigaciones que consideren en torno a este tema, afirmando que no encontrarán nada pues ni está ni ninguna empresa está detrás de su campaña.

Incluso, hizo alusión a que el candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros no termina de convencer a la ciudadanía y es por eso que ahora están tratando de inventar cosas en su contra.

“Él (Ignacio Mier) dijo que iba investigar a a fondo y ojalá que investigue, se darán cuenta que no hay ninguna relación como él lo menciona de que se empresa española me está financiando, repito, totalmente falso, definitivamente es producto de la desesperación, su candidato (Gerardo Vargas) prácticamente está fuera del ánimo de la gente, desde la imposición de su candidatura por ese partido”.

Por último, advirtió que él seguirá trabajando como lo ha hecho desde el día uno de su campaña, tratando de llegar al mayor número de personas.

Leer más: Si un funcionario coarta el voto será denunciado: Gerardo Varvas, candidato a la alcaldía de Ahome

“Ese tipo de expresiones para nada me mueven, no me engancho, yo sigo haciendo mi trabajo como candidato a la alcaldía, ellos que sigan con esas expresiones de desespero que tienen hasta este momento”.