Acusan a Japama de realizar cortes ilegales en el servicio

Los Mochis, Sinaloa.- Por aparentemente realizar cortes en el servicio de agua de manera ilegal, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) vuelve a estar en medio de la crítica social.

Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, denunció que la paramunicipal, violentando la ley de agua en el estado de Sinaloa, corta de manera completa el agua, esto según los reportes ciudadanos que ha tenido.

“Tenemos reportes de algunas comunidades. Estos casos los hemos hablado con Japama, pero descaradamente nos han dicho que cortan porque no tienen limitadores; entonces, a qué estamos jugando, eso no me parece, no está bien, quiere decir que porque no tienen limitadores el que sufre es el usuario”.

Agregó que, según establece la ley, las juntas de agua no pueden ni deben cortar el servicio, sino más bien deben limitarlo, pero a falta de limitadores, el personal de la dependencia realiza otras acciones.

“Esto que están haciendo es una violación. No pueden estar cortando el servicio de agua. Si hay un adeudo, la obligación de la Japama es limitar el servicio. Quiero decir que en mis redes sociales habrá un formato de denuncia para quien quiera llenarla y proceder”.