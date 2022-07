Acusan a síndico de actuar con dolo en limpieza de dren en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Vecinos de la colonia 12 de Agosto, en la sindicatura de Jahuara II, El Fuerte, calificaron como una arbitrariedad lo que está haciendo el síndico Luis Alfonso Ruiz Carreón al desazolvar el colector Baynoro a la altura de este asentamiento.

Molestos, Gerardo Luis García y Betzaida Serna señalaron que sin notificación alguna por escrito llegó personal de la Red Mayor del Valle del Fuerte, así como de los módulos de riego 2 y 3, y derribaron árboles que tenían años sembrados y que incluso ya comenzaban a dar frutos y sombra en el borde del colector del lado de la colonia, y, lo que es peor, tumbaron corrales y se llevaron entre las tablas y cercos chivos, borregos y puercos, entre otros animales.

La molestia

No se vale, dijo Gerardo García, que lo que no se había dado en los más de 20 años que tiene habitando la colonia se dé en este gobierno de la Cuarta Transformación del alcalde Gildardo Leyva Ortega.

“Qué no es un gobierno en el que no se vale mentir, robar y traicionar. Con esto se le está dañando al que menos tiene.”

Si tanto querían aplicar la ley primero debieron haber obligado a Jesús Guzmán, de la Japaf, a limpiar el sifón que tiene en sus tierras y que son las causantes de que cada temporada se inunde la colonia, agregó.

Betzaida Serna indicó que ahora de qué va a vivir si comercializa los animales que se vio obligada a quitar del borde del canal.

“Es zona federal”

El síndico de Jahuara II explicó que sí se les avisó desde hace dos semanas, y que llegó la maquinaria y se les dieron unos días más; sin embargo, esto no sucedió y se tenía que actuar porque, además de que están invadiendo zona federal, el temporal de lluvias ya llegó y en cualquier momento puede caer más agua de lo normal e inundarlos. “Y luego no los van a buscar a ellos, a ese 1 por ciento que no está de acuerdo, me van a buscar a mí”.

Ruiz Carreón explicó que luego del desazolve se construirán dos alcantarillas de 30 pulgadas cada una para que se lleve toda el agua y se eviten las temidas inundaciones.