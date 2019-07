Acusan al Gobierno de Sonora de atentar contra los yaquis

Bácum, Sonora.- Las autoridades gubernamentales y judiciales sonorenses cometen graves violaciones contra el derecho a la libre determinación de la etnia yaqui asentada en La Loma de Bácum al oponerse esta comunidad a la construcción del gasoducto Aguaprieta en su territorio, determinó Pável Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

El historiador y representante de la etnia purépecha en 38 comunidades de Michoacán aceptó que también es una afrenta al derecho al territorio de la comunidad yaqui, así como a su cultura e historia: «Si la comunidad de Loma de Bácum decidió no dejar pasar el gasoducto, se le debe respetar, no imponer mediante resoluciones judiciales. Ahí se está criminalizando el derecho que ellos tienen a la autodeterminación», aclaró Guzmán.

Por su parte, Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Obregón, llamó al diálogo al Gobierno de Sonora, a las empresas Sempra Energy e IEnova, así como a los representantes de la etnia yaqui, con el fin de llegar a acuerdos que agilicen el trámite y la operación de la infraestructura, que, cabe recordar, constituye una inversión de más mil millones de dólares:

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Hacemos un pronunciamiento a que se sienten a la mesa del diálogo, incluyendo al grupo opositor, el Gobierno estatal y la empresa».

Igualmente, Mario Zamora Gastélum, senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció a favor del proyecto y llamó en todo momento al respeto al Estado de derecho.

Atentado contra el pueblo yaqui

Guzmán advirtió que el paso siguiente para la comunidad yaqui podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o las cortes internacionales, dada la naturaleza del caso, que incluye violaciones a los derechos humanos: «En el caso de Michoacán, el pueblo purépecha ha luchado en los últimos quince años, es por el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, eso se expresa en poder sobre el territorio, políticas públicas, quitarle o conseguir la parte proporcional del presupuesto a los ayuntamientos. En el caso de Michoacán, los hermanos nahuas luchan contra las transnacionales; en el caso de los purépechas, es diferente, luchan por la defensa de la tierra, el trabajo comunal y la autonomía», apuntó.

Guzmán dijo que las autoridades sonorenses trataron de dividir mediante dádivas a la comunidad, con estrategias jurídicas, económicas y políticas que dañarían directamente el futuro de la población yaqui: «En un primer momento, lo que están haciendo es, por supuesto, dividir; en segundo término, acabar con sus formas de organización interna, como es el caso de la etnia yaqui, que es por consenso».

Además, convocó a las corporaciones implicadas a respetar el plan inicial, como se detalló previamente en EL DEBATE (publicado el 21 de julio en https://bit.ly/2SwPOQp), de respetar las tierras yaquis y hacer un trazado diferente de los tubos conductores del energético:

Sí atenta contra la cultura, la historia, la forma de organización, y en el devenir histórico esto puede causar un atentado grave contra el pueblo yaqui».

En última instancia, mostró solidaridad con la población indígena yaqui del sur de Sonora y la disponibilidad para sumarse a manifestaciones y protestas: «Nosotros, como pueblo purépecha, nos solidarizamos con los compañeros de la tribu yaqui que están en contra del gasoducto, y, a petición de parte, ofrecemos también nuestro respaldo con movilizaciones sociales, en el caso que se requiera, obviamente, a petición de ellos», informó.

Vista aérea del territorio yaqui atravesado por el gasoducto construido por IEnova. Foto: Rey Esquer/ EL DEBATE

Sin contacto con Gobierno de Sonora

En este tenor, el empresario Julio César Pablos declaró: «Urge que el surtimiento del gas natural esté ya disponible para Obregón y Navojoa», principalmente.

Además, Pablos reconoció que de parte de la Administración encabezada por Claudia Pavlovich Arellano no se ha dado ningún acercamiento con los empresarios del sur de Sonora: «Hemos estado en unión las cámaras empresariales del sur de Sonora. En dos ocasiones hemos tenido contacto con la empresa constructora, IEnova, pero no con autoridades municipales ni estatales, no en este tema. Nos hemos querido manejar solo en el contexto empresarial y el interés por el sur de Sonora, buscando imparcialidad y lo mejor para todos, incluidos los opositores al gasoducto», indicó.

Destacó que el ramal del gasoducto que viene de Sásabe (población sonorense fronteriza con la Unión Americana) a El Oro (en Topolobampo), se une con el ramal que viene desde Ciudad Juárez a El Oro, punto desde el que ambos parten a Mazatlán, directo a la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): «Con esto, todos podríamos recibir mejores tarifas de electricidad en el ámbito comercial y doméstico. Sabemos que el gas es un incentivo adicional para la llegada de inversión y de grandes empresas. En Obregón están llegando Constelation, una cartonera, una vidriera, empresas de alimentos», explicó.

Reiteradamente pidió llegar a una conciliación, negociar y tratar de solventar las necesidades del grupo opositor por parte de las corporaciones y del Ejecutivo estatal sonorense.

A favor del gasoducto

Finalmente, el senador sinaloense Mario Zamora Gastélum reiteró su confianza en el empleo correcto de la justicia y puntualizó su respeto por las deliberaciones del Poder Judicial. Además, reconoció que el desarrollo de los países conlleva sus riesgos.

Asimismo, señaló que infraestructura como el gasoducto Aguaprieta permitirá el crecimiento comercial en la región noroeste de la República mexicana: «Tener energía más barata, más limpia, poder aspirar a estados como Sinaloa, que no teníamos gas, con industria de verdadero valor, como la farmacéutica, química, automotriz, de alimentos. El gas natural le puede dar la posibilidad de generar riqueza mucho muy importante».

Ejemplificó que, en Sonora, una armadora de vehículos se instaló en Hermosillo debido a que se contaba con el gas natural, situación que no se replicaba en Culiacán u otras regiones: «Seguramente, los yaquis sienten que están afectando su territorio. Cuando uno revisa el mundo, casi por todos lados hay líneas de gas natural. No podemos ir en contra de ese desarrollo, y seguramente habrá maneras justas de compensar el supuesto daño que se les pueda causar».

Para entender...

Tribu yaqui luchará contra el fallo a favor del gasoducto

El pueblo yaqui se siente extranjero en su propio país. Las leyes tradicionales de los yaquis indican que, si uno solo de ellos se opone a un proyecto o situación, deberá buscarse un consenso, no la opinión de una mayoría para efectuarlo. Así, la «compra de voluntades» ejecutada por personal de la empresa IEnova, de acuerdo con los líderes indígenas, mediante la utilización de los propios habitantes yaquis como «vigilantes» de distintos tramos del gasoducto, constituiría un daño a la unidad de la etnia; así como la ausencia de una consulta previa, informada, indicada en el derecho internacional de las comunidades indígenas, de acuerdo con el Convenio 169 de la ONU.

El Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de IEnova, filial de Sempra Energy, para la construcción del gasoducto Aguaprieta el 12 de julio del 2019. Presumiblemente, la resolución constituye una afectación directa a los integrantes de la tribu yaqui asentados en La Loma de Bácum, Sonora, que buscan la preservación integral de sus tierras. Publicó EL DEBATE el 21 de julio del 2019.

Niegan amparo contra el gasoducto de IEnova

El juzgado VII de Distrito del Estado de Sonora rechazó el juicio de amparo que promovió la comunidad de La Loma de Bácum, lo que podría dar entrada en operación del gasoducto Guaymas-El Oro, a cargo de IEnova.

La juez determinó no otorgar el amparo de la justicia federal a dicho grupo, pues consideró que las actividades de consulta que se llevaron a cabo fueron suficientes y se alcanzó el consenso necesario.

Foto: EL DEBATE

Guaymas-El Oro ha sido señalado como uno de los contratos leoninos concretados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la Administración presidencial pasada.

IEnova tiene bajo su cargo también el gasoducto marino, en conjunto con TC Energía, donde recientemente la CFE interpuso un arbitraje internacional.

Con información de Reforma