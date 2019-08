Es muy desafortunado que desaparezcan las incubadoras como Sinaloa Emprende: Adecem

Los Mochis, Sinaloa.- Como algo muy desafortunado, Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem), calificó el cierre de la incubadora Sinaloa Emprende.

“Es muy desafortunado que desaparezcan las incubadoras como es el caso de Sinaloa emprende, porque todas estas incubadoras le permiten al emprendedor que no tiene nada de experiencia en un negocio apoyar su decisión de que ese producto o servicio que quiera ofrecer tenga viabilidad”, manifestó.

El presidente de Adecem consideró que el gobierno federal tiene que reconsiderar esta política pública o política pública y rescatar las incubadoras de negocios para que estas no desaparezcan.

“Los emprendedores necesitan de la orientación de las incubadoras, no importa si el recurso se lo dan directo al emprendedor y éste a su vez le pague a las incubadoras, lo que importa es que exista ese servicio disponible para que los emprendedores tenga la capacidad de generar empresas con una mayor orientación. Eso para nosotros es fundamental. Ningún emprendimiento será tan exitoso si lo hacemos sin la orientación adecuada, sin el seguimiento adecuado. Eso es el valor que tenían las incubadoras. Por eso es importante que se reconsidere y es desafortunado que desaparezca, tenemos que fortalecerlas y no desaparecerlas, y si algo de lo que venían haciendo no está bien, pues se puede mejorar”, expuso.

Julio César Silvas Inzunza. El Debate

Agregó que la semana pasada sepultaron formalmente al Inadem y lo que quedó es un pequeño fondo insuficiente. “Estamos hablando que en esta convocatoria se están operando ahorita 500 millones de pesos para todo el país, pues obviamente que si lo repartimos equitativamente, a cada estado le quedarían como 45 millones y si estamos hablando que en Sinaloa habemos un universo de 90 mil empresas, pues estaríamos pensando que en el mejor de los escenarios si todos concursaran, les tocarían solo 500 pesos”.

Silvas Inzunza añadió que las incubadoras son asociaciones civiles que no persiguen fines de lucro y se rigen por un consejo que tiene el propósito de velar porque el beneficio sea llevado al emprendedor o empresario de manera transparente.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de la federación para que reconsideran que este modelo de incubación se siga dando y sobre todo hoy más que el gobierno Federal quiere impulsar muchos programas, darle acceso al financiamiento o a ciertos apoyos a personas con menos posibilidades, pues estas personas a su vez requieren de la incubación, creo que debe de ser un modelo que garantice que la política social del Gobierno Federal se cumpla en cuanto al hecho de que sus recursos a los menos beneficiados, que sería la clase más vulnerable en lo económico, pues llegue y se van a dar emprendimientos con la garantía de que seguirán adelante”.