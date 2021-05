Administración Portuaria Integral de Topolobampo se queda sin seguridad

Los Mochis, Sinaloa.- Los trabajadores del turno matutino de la empresa Paprisa (Protección y Alarmas), subcontratada por la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, para brindar seguridad al puerto, se manifestaron en el cambio de turno ante la falta de pago de su quincena.

Un grupo de aproximadamente 18 trabajadores aseguran que quincena tras quincena se enfrentan al mismo problema de retraso en el pago de su sueldo quincenal, máxime cuando se atraviesa un día festivo como es en este caso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin proporcionar ningún nombre por temor a represalias, los guardias de seguridad aseguran que la empresa también incumple en diversas prestaciones, tales como el pago al Infonavit y la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Leer más: Piden el Sinaloa no encarecer insumos agrícolas basados en alza al maíz

"Ahora con la pandemia de Covid-19 nos dimos cuenta que algunos no estamos dados de alta en el IMSS porque no aparecemos en el sistema" afirmó uno de los manifestantes.

Asimismo, aseguran que pese a no faltar ni un día de la quincena y ser puntuales en su hora de entrada, la empresa no cumple con el pago de su salario.

"Si fallamos por enfermedad o por cualquier otra causa nos descuentan dos días, no solamente uno, no nos aceptan comprobante médico privado, pero tenemos problemas también para atendernos en el IMSS y ellos no cumplen ni siquiera con el pago de la quincena, mucho menos con el IMSS e Infonavit", explican.

Mientras se genera una larga fila de camiones de carga para acceder al puerto, los supervisores de seguridad de la empresa Paprisa se encargan de las zonas donde deberían estar trabajando los manifestantes.

Leer más: Tractor cae a un canal de riego en Ahome, Sinaloa

Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que exijan a la empresa cumplir con sus obligaciones y al mismo tiempo aclararon que no tienen nada en contra de API, pues ellos no son sus patrones, sino con la empresa que los contrató.