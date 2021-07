Administración saliente de El Fuerte pretende basificar a más de 100 empleados del Ayuntamiento

Los Mochis, Sinaloa.- Más de 100 empleados pretende basificar la administración de la presidenta municipal Nubia Ramos en El Fuerte, avalados por el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de ese municipio.

De acuerdo a un documento que llegó a esta redacción, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de El Fuerte, Jesús Guadalupe García Chinchillas, solicita la presencia de los trabajos a una reunión sindical ayer miércoles. Sin embargo, según el presidente municipal electo, era para negociar su posible basificación.

Al respecto, el presidente municipal electo, Gildardo Leyva, dio a conocer su rechazo a la basificación de los funcionarios en el Ayuntamiento.

“Expreso rotundamente mi inconformidad al actuar de las actuales autoridades municipales al pretender basificar de manera ilegal e ilegítima a más de 160 empleados municipales, entre ellos amigos y familiares de diversos funcionarios del ayuntamiento, según diversos trascendidos”.

Añade que el objetivo de la administración por salir es claro: “no solo es seguir sangrando criminalmente el erario sino el de desestabilizar e intentar un sabotaje al nuevo gobierno municipal. Nos queda muy claro que semejante pretensión es violatoria de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre muchas otras normas más”.

Explica que la voluntad popular fue clara el 6 de junio, que los ciudadanos votaron para que las autoridades municipales que estaban en el poder se vayan. “Consideramos que las autoridades salientes, en lugar de actuar con urbanidad política, siguen empecinadas en decisiones arbitrarias e ilegales, en perjuicio del patrimonio económico de nuestro municipio, situación que no estamos dispuestos a permitir. Tanto los regidores electos, como la propia síndica procuradora y un servidor, hemos decidido que vamos a combatirlos de manera contundente y judicialmente por la vía penal, civil, administrativa y/o la que corresponda”.

También especifica que están listos con su equipo de transición quienes se encargarán de llevar a cabo con los servidores municipales salientes el correspondiente acto de entrega y recepción conforme lo estipulan las leyes. “Sólo nos resta esperar de las autoridades municipales salientes nos señales día y hora para cumplir con ese cometido”.

Insiste en que debe quedar claro a la ciudadanía fortense que Gildardo Leyva no reconoce este abuso y menos cuando, en los hechos, ha culminado su mandato, ya que considera que de llevarse a cabo causarían un perjuicio económico y financiero importante en las arcas económicas de El Fuerte. “Esto agravará aún más la situación de los sindicalizados actuales al hacer todavía más gravoso para el Ayuntamiento sus prestaciones”.

“Es inaceptable que no obstante de ello las autoridades municipales salientes con su actuar al margen de la ley en forma por demás dolosa e ilegal quebraron nuestro municipio, desaparecieron equipo, el parque vehicular es inoperante, obras públicas fantasmas, pagadas en exceso, hasta entrega de facturas falsas, desorden de los expedientes de las obras, autopréstamos de regidores y funcionarios y pasivos sin fuente pagos por más de 80 millones, adeudos a Conagua y CFE, entre otros”.

“Las cuentas públicas del Ayuntamiento están reprobadas, apenas alcanzan 28 de 100 puntos de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE) al 2019, no podemos ni aproximar el desfalco al 1 de noviembre. Imaginen el desorden que hay en la administración, si solo por las diferencias en la información financiera a causa de omisiones, errores numéricos y de cálculo, la ASE no tiene certeza del ejercicio de 38 millones 251 mil pesos en 2019. Esto solo es una muestra, por eso urge un cambio, los fortenses sabemos que es hasta en defensa propia. Quienes no lo entiendan deberán asumir las consecuencias políticas, sociales y legales de sus actos. Hacemos un llamado a abandonar tal pretensión y asumir la responsabilidad y ética del servicio público que juraron cumplir”.

“Por una administración municipal limpia, transparente, austera y con rendición de cuentas”. En su cuenta de Facebook, Gildardo Leyva Ortega, Presidente Municipal Electo de El Fuerte 2021-2024, posteó una carta a los fortenses.

