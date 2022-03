Advertidos empleados de Japama Ahome: quien no cumpla con declaración patrimonial será dado de baja

Los Mochis, Sinaloa.- Los trabajadores tanto sindicalizados como de confianza de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) están advertidos que quien no cumpla con la declaración patrimonial será dado de baja de forma inmediata, afirmó Raúl Pérez Miranda.

El gerente general de la paramunicipal recordó que se les dio un plazo de 30 días para cumplir con esto; confiando en que se esté haciendo de manera correcta.

“Se dio una prórroga de 30 días para que puedan ellos presentar su declaración patrimonial, ya la están haciendo, han tenido reuniones con el sindicato para que ellos cumplan con una responsabilidad y obligación que tiene como servidores públicos independientemente si sean sindicalizados o no”, abundó.

Asimismo, señaló que la ley es muy clara, es decir, no distingue el puesto que tiene el servidor público o si se trata de un empleado de confianza o que forma parte de un sindicato.

“La ley no distingue, es una obligación de todos. Los trabajadores ya están advertidos de que si no presentan su declaración en el tiempo señalado podrán causar ya baja. Hasta el momento no ha habido bajas, se les dio un plazo de 30 días y esperamos que en ese tiempo se pudieran cumplir”.

El funcionario municipal aseguró que hasta el momento no ha habido ninguna inconformidad por parte de los trabajadores con respecto a acatar esta disposición, por lo que confía en que el 100 por ciento de la planta laboral cumpla con la presentación de su declaración patrimonial.

“No, en lo absoluto ha habido inconformidad, al contrario, al disposición de presentarla, algunos por desconocimiento no lo han hecho, pero creo que todos están en esa frecuencia de presentarla. En puestos gerenciales faltaban alrededor de unas cinco personas pero creo que en ese plazo que se dio deben de cumplirla, yo ya la presente”, destacó.