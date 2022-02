Advierte Héctor Melesio Cuén Ojeda que no renunciará

Los Mochis, Sinaloa.- Aún con las incitaciones y los cuestionamientos que se han hecho de acuerdo a su función como secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuén Ojeda aseguró que en sus planes no está el renunciar.

“Cómo voy a renunciar si estoy aquí como secretario de Salud con los empresarios, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las medidas para evitar que haya contagios en el carnaval”, comentó.

El funcionario estatal se refirió a la aprobación del carnaval de Mazatlán, hecho que ha generado un sinfín de comentarios con respecto a su función aclarando que fue un tema en el que sólo emitió una recomendación pero la decisión final estuvo a cargo del gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de dicho municipio, Guillermo “El Químico” Benítez.

“Me quieren meter en una situación ya que varios columnistas hablan de cosas que no son ciertas, lo del carnaval yo no lo autorizo, yo no soy el que tiene la última palabra, yo doy el estudio científico y comparto la decisión que tomó el gobernador. Me quieren hacer pelear a mí y en mi vida me he peleado con el químico, me llevo bien con él, nos queremos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el tema se ha tergiversado insistiendo en que existe una buena relación con el presidente municipal de Mazatlán aún cuando la percepción es otra.