Advierten cierre de espacios recreativos por desbordamiento social en Los  Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el desbordamiento social que se ha registrado en los últimos días y a pesar de que los índices de casos positivos en Ahome van a la baja, las autoridades municipales no descartan el cierre de espacios recreativos y de algunos comercios.

Así lo reconoció Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal quien se mostró preocupado por el relajamiento que existe haciendo hincapié en que la contingencia aún permanece y el nivel de riesgo de contagio de Covid-19 sigue siendo elevado.

En ese sentido, dijo que Protección Civil y Seguridad Pública han estado muy alertas realizando rondines y al pendiente de que en las áreas asignadas para la recreación y que fueron abiertas como ríos y playas no se formen muchos grupos; sin embargo, hay quienes no atienden las recomendaciones.

“Lamentablemente muchas personas no hacen caso, no acatan las recomendaciones o las sugerencias que hemos estado dando de tal forma que si hay necesidad estas dependencias estarán deteniendo a las personas con una distancia adecuada en caso de que no hagan caso pues quizá pudiera determinarse el cerrar algunos espacios”, señaló.

El funcionario municipal insistió que en el caso de que haya aglomeraciones y desorden o bien, reuniones que siguen prohibidas pueden tomarse acciones también.

“Cuando se detectan estas conductas lo primero es hacerles un llamado a que no estén reunidos para que tengan una adecuada separación física y en caso de que no haya una respuesta por parte de las personas pues se puede llegar a cerrar el lugar en ese momento”, abundó.

