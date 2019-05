Advierten de males por las altas temperaturas

Los Mochis, Sinaloa.- Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de consulta en primer nivel de atención durante todo el año, pero en la temporada de calor, que empieza la última semana de marzo, se registra un repunte, puntualizó Sergio David Coronado Orduño, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01.

“Hemos hecho un análisis y detectamos un repunte de las enfermedades diarreicas en los municipios del norte de Sinaloa, por ello en el seno del Comité de Vigilancia Epidemiológica se hicieron algunas recomendaciones de promoción y prevención para Ahome, El Fuerte y Choix. También algunas observaciones a las Juntas de Agua Potable para que cumplan con la cloración del agua”.

En ese sentido, refirió que de acuerdo a la evaluación realizada hasta la semana número 16 del año en curso, se ha detectado un incremento de hasta un 15 por ciento en las enfermedades diarreicas.

“Se presentan alrededor de 200 a 250 casos de diarrea por semana, normalmente lo esperado son 200, estamos teniendo cerca de un 10 a un 15 por ciento de incremento de casos en los últimos años durante los meses más calurosos”.

Asimismo, resaltó la importancia de la higiene personal, la limpieza de los domicilios, la cloración del agua, así como la adecuada preparación de los alimentos y la preservación de los mismos, para evitar este tipo de padecimientos.

“Podemos preparar los alimentos higiénicamente, pero si los dejamos a la intemperie y no los refrigeramos, pueden crear desarrollo de bacterias, al igual que si no los hervimos de nuevo es un gran riesgo. También hemos analizado que, al momento de comer en la calle, muchas veces el ambulante es higiénico en la preparación de alimentos, pero si nosotros no lavamos las manos o no utilizamos gel antibacterial, nos convertimos en el principal riesgo”.

Repunte de diarreas

La gastroenteritis causada por la proliferación de bacterias o por producción de toxinas bacterianas es una de las enfermedades más recurrentes durante la temporada de calor, señaló Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal de Ahome.

“La proliferación bacteriana se refiere a que hay una ingesta de un alimento contaminado por bacterias y crecen en el intestino y causan la infección. En cambio, la producción de toxinas bacterianas es que hay algunas bacterias en el alimento, estas bacterias pueden morir y producen una toxina, que al ingerirla nos va a provocar una gastroenteritis. Puede haber también proliferación de virus o por parásitos; estas cuatro situaciones pueden causar una gastroenteritis”.

Golpe de calor

Además de las diarreas, otras situaciones de riesgo a consecuencia de las altas temperaturas son las quemaduras solares, la insolación, la deshidratación y el golpe de calor. Se considera un golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados, y este padecimiento viene acompañado de vómito, diarrea, dolor abdominal y de cabeza, deshidratación de tercer grado, y al no controlarse la temperatura se puede experimentar pérdida de la consciencia, convulsiones, coma y hasta la muerte.

Cabe señalar que el golpe de calor se registra principalmente en los meses de julio y agosto, considerados los más calurosos del año.

“Nosotros tenemos un sistema de defensa contra las altas temperaturas. El sudor es una de las principales protecciones, el erizarnos los vellos nos permite tener nuestra temperatura regulada, y por la excesiva evaporación de nuestro sudor expuesto a las altas temperaturas, que pueden llegar hasta los 45 grados, puede generar que nos deshidratemos y que haya una vasodilatación, es decir, se nos dilatan las arterias porque ya no son capaces de controlar la temperatura, y en el afán de enfriarnos, se ocasiona este golpe de calor, que en ocasiones puede llegar a ser fatal, porque al dilatarse las arterias, baja el gasto cardiaco, no le llega la sangre suficiente al corazón”.

Pare evitar el golpe de calor se recomienda mantenerse bien hidratado, usar sombrero, ropa holgada, fresca y de colores claros, no exponerse durante mucho tiempo bajo los rayos del sol sobre todo entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, tener periodos de descanso en un lugar sombreado por lo menos de 30 minutos durante las jornadas laborales.

Es importante evitar exponernos al calor, permanecer hidratados, usar ropa clara, paraguas, no hacer ejercicio en un horario de 11 de la mañana a las 4:00 de la tarde, que es cuando se registran las temperaturas más extremas.

Las personas más susceptibles a presentar esta situación son los trabajadores del campo, por las condiciones laborales a las que se enfrentan bajo los inclementes rayos del sol. Los adultos mayores tienen menos defensas para controlar adecuadamente el calor porque han perdido la capacidad de que sus glándulas sudoríparas puedan generar sudor. También se debe tener especial cuidado en los niños recién nacidos.

“Una persona puede reconocer que está experimentando un golpe de calor al sentir que se erizan los vellos, dolor de cabeza, taquicardia, ausencia de sudor, dificultad respiratoria y pérdida de la consciencia. Debe ser atendido de inmediato. Si está a la mano poder restablecer a través de líquidos intravenosos, debería ser la principal medida, si no, hay que ponerlo en un lugar sombreado, fresco, tratar de ventilarlo adecuadamente, y tratar de hidratarlo, principalmente con el suero vida oral”.

Los 7 pasos

Evita la exposición prolongada al sol (entre las 11:00 y las 15:00 horas, la intensidad de los rayos solares es mucho más alta). Usa gorra o visera, ropa ligera de colores claros y manga larga. Utiliza fitro solar con factor de protección mayor de 30. Toma abundante líquidos, como jugos naturales, aguas de frutas preparadas en casa, y natural, especialmente si se realiza esfuerzo físico. Procura no consumir alimento en la vía pública. Desinfecta frutas y verduras. Utiliza agua potable, hervida o clorada.

CLIMA

Onda de calor incrementará temperaturas

Una onda de calor que prevalece en gran parte del territorio nacional afectará el estado de Sinaloa con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados y con un ambiente parcialmente despejado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Asimismo, la Conagua informó que una circulación anticiclónica favorecerá el ambiente de humedad, lo que provocará una sensación de calor durante las horas pico del día, por lo que se recomienda extremar precauciones e hidratarse correctamente.