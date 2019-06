Advierten toma de carretera por falta de agua en Goritos

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados ante la falta del servicio de agua potable, vecinos del ejido Goritos Viejo, perteneciente a la sindicatura de El Guayabo, advirtieron que podrían tomar la carretera a inicio de la próxima semana a fin de llamar la atención de las autoridades municipales para que brinden una solución definitiva.

Beatriz Castro Puente, vecina de esta comunidad, reveló que el servicio les llega a cuentagotas y solo un pequeño momento entre las 2:00 y las 3:00 horas, por lo que es necesario hacer guardia en las tomas domiciliaras para lograr obtener el líquido, el cual, dijo, nunca es suficiente ni para las más elementales necesidades.

No nos llega nada de agua. Somos casi 70 familias que no tenemos agua y las autoridades no nos han atendido”.