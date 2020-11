Advierten usuarios de la CFE que no liberarán la termoeléctrica de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no ser escuchados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vecinos de la sindicatura de Topolobampo, Ahome, están decididos a no liberar las instalaciones de la termoeléctrica ubicada en el puerto.

Y es que los manifestantes aseguran que ya no soportan los altos cobros de la paraestatal, pues hay quien asegura que por dos meses le llegan 4 mil pesos de cobro; incluso, hay quien señala que se le han aplicado multas de más de 12 mil pesos que al final tienen que pagar.

“Desde el martes de la semana pasada aquí estamos en esta lucha y no hemos tenido respuesta de nadie, dicen que nosotros estamos parando los trabajos de la termo y que se corre el riesgo de que pase algo, entonces, si saben que corremos riesgo, pues que llamen a la gente indicada para que nos arreglen este problema”, indicó una de las inconformes quien por miedo a represalia omitió su nombre.

En ese sentido, comentó que lo que exigen son tarifas justas pues los altos cobros afectan a la economía de las familias, especialmente aquellas que se quedaron sin un sustento durante esta contingencia.

“Queremos tarifas justas y que sea una tarifa que nos beneficie, tenemos más de 30 años con lo mismo. Que venga la gente indicada a atendernos, hasta el momento nadie a venido, sólo vienen y se echan la bolita pero nadie nos resuelve, sólo nos dicen que este no es lugar para manifestarnos pero no nos dicen nada más”, precisó.

De igual forma, señaló que la intención es permanecer el tiempo que sea necesario en esta lucha hasta que las autoridades de la CFE les resuelvan pues agregó que están cansados de promesas que no cumplen.

Aquí vamos a seguir en esta lucha, todos tenemos trabajo, descuidamos a nuestros hijos y maridos pero aquí estamos, todos estamos aquí pidiendo lo justo, que nos bajen la tarifa”.

Por su parte, otra de las manifestantes dijo que hace algunos meses se fue del estado por un tiempo y cuando regresó la CFE ya le había aplicado una multa de más de 10 mil pesos.

“Yo soy pensionada, me fui un tiempo a México y cuando regresé tenía una multa, reclamé pero nadie me hizo caso, me acusaron de tener un diablito, cuando ni siquiera tengo aire acondicionado, es la verdad, estoy sola y me llegan hasta dos mil pesos de luz y aunque reclames, nadie le gana a la CFE, por estamos aquí”, precisó.

Los manifestantes se mantienen firmes en su postura. Foto: Debate

Cabe mencionar que a esta manifestación ya se unieron también pescadores del puerto, pero hacen la invitación a toda la ciudadanía en general para que se sumen a este lucha en contra de la CFE.

“La invitación es a toda la ciudadanía, que se sumen a esta lucha, porque el beneficio que pedimos es para todos, no nada más para nosotros, queremos tarifas justas, que nos cobren lo justo nada más”, enfatizó.