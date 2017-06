Afilian a 400 obreros del Ingenio a la CTM

Un aproximado de 400 trabajadores del extinto ingenio azucarero de Los Mochis se han afiliado a la CTM, organización de la que es secretario Enrique Ruiz Valdez, quien fuera funcionario durante la administración municipal pasada.

La intención de sumarlos a organismo sindical es darles una fuente de empleo, aseguró Valdez, ya que, hasta el momento, ningún otro ente o instituto se ha acercado a ellos para ofrecerles una opción laboral concreta.

Al interior del sindicato

Gabriel Lizárraga Morales se mostró enérgico al asegurar que el principal punto es vender los equipamientos de la factoría para continuar las liquidaciones a los obreros.

El secretario de la Sección 12 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana aceptó que hay un gran número de exempleados en la búsqueda de provecho en lo que les ofrece Ruiz Valdez, por lo que les recordó que ellos saben lo que hacen.

“Nunca hemos tenido enfrentamientos por ese tema, no te podría decir cuántos se afiliaron a ese movimiento”, externó Lizárraga.

Para entender...

El Ingenio cierra sus puertas

El 26 de agosto del 2015, empresarios del ingenio de Los Mochis y los representantes del sindicato firmaron un acuerdo definitivo mediante el cual se liquidará conforme a la ley a los 990 trabajadores, entre personal de planta y jubilados.

Durante dicha reunión, realizada en el Palacio de Gobierno en Culiacán, los empresarios y el sindicato dieron a conocer los acuerdos alcanzados para concluir con el problema derivado del cierre del ingenio.

Sin embargo, el 15 de diciembre del 2015, los obreros del ingenio azucarero de Los Mochis, acompañados de sus familias, iniciaron una marcha por las principales calles de Los Mochis en protesta por la manifiesta lentitud que se presenta en el pago de las liquidaciones.

Los empleados demandaban un préstamo de 20 millones de pesos que solicitan al Gobierno del Estado. Les han estado dando pequeñas cantidades de dinero de venta de equipo.

¿Representa la Sección 02 de la CTM a los exobreros del ingenio?

(SÍ) Enrique Ruiz Valdez, Secretario de la CTM sección 02 de CTM

“Nadie más se ha acercado a darles un trabajo”

Hablamos con un grupo de ellos, no somos ajenos al caso Ingenio, pero no hemos visto nada de eso, han estado dentro de su grupo moviéndose, pero, ante todo, buscamos la posibilidad de darles la fuente de empleo, que nadie les ha dado: ni el gobierno, ni una empresa, ni otro sindicato. Van para tres años ya sin trabajar”.

“El principal objetivo es darles trabajo. Estamos buscando obras federales emplazadas en todo el estado y lo primero que queremos es darles una fuente de empleo, la cual no están recibiendo, una vez dentro de las empresas que tienen las obras licitadas, darles seguro social, gastos médicos mayores, que tengan certeza jurídica en todo su derecho laboral en la empresa y que posteriormente tengan un apoyo para su economía.

(NO) Gabriel Lizárraga Morales, Secretario Sección 12 del SNTIASRM

“No conocemos a otros líderes sindicales”

“He escuchado a compañeros, pero desconozco el tema. No conozco a esa persona, ellos tienen reuniones fuera del sindicato: con trabajadores, con jubilados, con pensionados, los han llamado, que les van a dar 60 mil pesos a cada trabajador, eso es lo que se escucha, desconozco el tema.

El sindicato nacional me dijo que me dedicara a vender, a cumplir y a pagarles, porque esa es la deuda que existe. Dicen hasta que les van a dar un solar, desconozco. En las asambleas del sindicato nunca se han tocado esos temas.

En esa organización también hay mucha gente que no es trabajadora, ellos ya están grandes, ya saben lo que hacen, ni siquiera me suena el nombre de esos presuntos líderes, no lo conozco”.