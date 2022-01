Afirman que no hay docentes del nivel básico contagiados de Covid-19 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento es un mínimo de docentes y personal del sector educativo que está contagiado de Covid-19 en el nivel básico en Ahome, aseguró Rosario Noé Urías Benítez.

“Tenemos una ventaja, en el tema educativo no es la gran parte que tenemos infectados positivos sino es la sociedad abierta. Nosotros a diario estamos monitoreando a las jefaturas de sector, supervisiones y nos han hecho el gran favor de hacernos saber que no tenemos maestros ni alumnos en su efecto que estuvieron presencialmente, todavía el lunes algunos que fueron a trabajar y que no salieron positivos”, señaló.

Clases virtuales

El jefe de Servicios Regionales calificó como asertiva la decisión de suspender por unos días las clases presenciales en aquellas instituciones que ya laboraban bajo esa modalidad.

Leer más: Sigue al alza el Covid-19 en Ahome: 132 nuevos casos

“La instrucción dada del día 28 de diciembre es que regresáramos del periodo vacacional de manera presencial, pero dado que las circunstancias no se dieron, en su efecto, el gremio educativo tomó la particularidad de que entre ellos mismos optaron trabajar de manera virtual a sabiendas de que teníamos otra instrucción, en el buen sentido de proteger la integridad del niño y la niña personalmente”.

Rosario Noé Urías, jefe de Servicios Regionales Ahome. Foto: Debate

En cuanto a la instrucción de que todas las instituciones deberían regresar de manera virtual en tanto disminuyeran los casos positivos, el funcionario estatal aclaró que esta medida es para todos, es decir, para el sector público y privado.

Asimismo, dijo que aquellos colegios particulares que aún están en clases presenciales se tendrán que revisar e incluso tomar algunas acciones pertinentes por desacato de una orden que tiene que ver con un tema de salud pública.

“Esto es para todos, el documento oficial dice escuelas públicas y privadas trabajar a distancia. En su particularidad lo tendríamos que ver y aterrizar a fondo porque si no estás acatando la normatividad que se está efectuando creo que tendríamos que actuar, estamos hablando tanto público como privado”, abundó.

Leer más: Empieza la vacunación contra Covid-19 para mayores de 40 años en zona rural de Ahome

Para entender...

Autoridades recomiendan regresar a clases virtuales

Después de las fiestas decembrinas, en donde hubo un evidente relajamiento social, los casos positivos a covid han ido a la alza de manera considerable y preocupante. Esta nueva variante ómicron, según las autoridades, si bien es cierto no es tan letal, sí es mucho más contagiosa que el resto de las variantes, ante ello, la Secretaría de Salud y de Educación tomaron la decisión de regresar por lo menos 15 días más a retomar las clases de manera virtual para evitar más contagios. Además, los maestros hasta manifestaciones hicieron porque querían tener un refuerzo en la dosis de vacunación porque sólo tenían una sola dosis de CanSino.