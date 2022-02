Agilizan los trámites para expedición de la carta de no antecedentes penales en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Juan, joven residente de la sindicatura Villa de Ahome, salió de su casa a muy temprana hora para dirigirse a esta ciudad de Los Mochis, donde tenía planeado tramitar la carta de no antecedentes penales que le pidieron como requisito para darle un empleo.

Él venía entusiasmado porque estaba muy cerca de conseguir el trabajo que tanto necesita, pero a la vez imaginaba que los trámites para la carta de no antecedentes penales le llevarían algunas horas o quizá se la entregarían hasta el siguiente día.

Previamente se había informado de los requisitos que debería llevar para el trámite y se dio a la tarea de conseguirlos, tal como lo pide la oficina de Gobierno del Estado de Sinaloa encargada de tramitar las cartas de no antecedentes penales.

Trámite ágil

Cuando Juan llegó a la planta alta de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado en la zona norte, contigua al Palacio Municipal, donde se ubica la oficina para trámites de la carta de no antecedentes penales, había algunas personas formadas para solicitar el documento.

“La verdad nunca pensé que fuera tan rápido el trámite, luego me desocupé y ya mañana llevaré la carta a donde metí solicitud para que me dieran un trabajo, ya me dijeron que con este documento tenía garantizado mi empleo.”

Horario. Los interesados en tramitar la carta de no antecedentes penales deberán acudir a la oficina encargada, de 08:00 a 14:10 horas, de lunes a viernes (excepto los días festivos).

Requisitos

Para el trámite de la carta de no antecedentes penales se solicita a los interesados que lleven en original y copia su acta de nacimiento y una identificación oficial, que bien puede ser la credencial del INE ampliada al 200 por ciento, licencia de conducir, pasaporte o cédula profesional con fotografía. El costo de la carta es de 106 pesos.