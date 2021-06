Agotadas las citas durante junio para tramitar credencial de elector en el INE de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el lunes 14 de junio, el módulo del INE de Los Mochis ha tenido la presencia de ciudadanos para tramitar la credencial de elector, sin embargo, las citas ya se saturaron para el mes de junio, informó Francisco Cabrera Valenzuela.

"Ya está lleno todo junio, por eso es importante que lo hagan con tiempo. Son 300 citas diarias".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE comentó que para tramitar la credencial de elector es necesario hacer la cita en la página pública del instituto www.ine.mx.

Leer más: El puerto de Topolobampo ha sido olvidado por las autoridades, denuncian vecinos

Mediante la cita se les notifica qué fecha y en qué horario les corresponde, y en ese horario serán atendidos como corresponde.

Expuso que también es importante recordar que aquellas personas que tienen credencial 2019 y 2020 ya pueden acudir para actualizarla.

"También hemos estado observando que hay personas que por alguna circunstancia no alcanzaron a recoger su credencial antes de las elecciones y ya lo están haciendo para contar con ella para los trámites que usualmente utilizamos las personas".

Leer más: Entrega PROFEPA certificados de Calidad Ambiental a Japac en Culiacán

Vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE, Francisco Cabrera Valenzuela/Foto: Debate

Para tramitar la actualización de la credencial de elector es necesario acta de nacimiento original, comprobante de domicilio no mayor de 2 meses y una identificación con foto, y si por alguna circunstancia el ciudadano no tiene credencial para identificarse o no tiene el comprobante de domicilio, podrá hacerse acompañar de dos testigos que tengan credencial de elector vigente.

Persecución de camioneta donde llevaban urnas del del ejido Primero de Mayo, Ahome

Síguenos en