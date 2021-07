Agradezco servir a la población en Los Mochis: Elsy, servidora de la Nación

Los Mochis, Sinaloa.- Con las recomendaciones de seguir implementando las medidas de seguridad e higiene, uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia y evitar asistir a lugares muy concurridos para evitar contagios de Covid-19, es como Elsy Judith Bernal Sánchez inicia su día laboral como servidora de la Nación en la ciudad de Los Mochis.

¿Qué te gusta de tu trabajo?

Me gusta estar en contacto con la gente y me ha servido para darme cuenta de las dificultades y necesidades que presenta la población. El ser parte de esta sociedad me motiva para poder gestionar los programas sociales y mejorar o ayudar en un poco a la calidad de vida de la gente más vulnerable.

¿Cuál es tu función como servidora de la nación?

Principalmente dentro de la Secretaria de Bienestar. Es que soy intermediario entre el gobierno y la población para que los apoyos sociales que ha implementado el gobierno federal lleguen a los ciudadanos que así lo ameriten, entre ellos principalmente está la pensión para el adulto mayor; el apoyo a las personas con discapacidad, al pescador, al agricultor; programa de la Escuela es Nuestra, entre otros.

¿Qué sientes de contribuir como ciudadana a combatir la pandemia con tu participación?

Es para mí un gusto ser parte de la brigada Correcaminos y andar a donde así lo requiera la campaña de vacunación, porque hay muy buena coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Secretaria de Salud y Secretaría del Bienestar. Hacemos un conjunto para inmunizar a toda la población, empezando por los adultos mayores, que son las personas más vulnerables al virus SARS-COV2 .

¿Qué te dice tu familia del trabajo que realizas y de estar expuesta a contagiarte de Covid-19?

La familia lo es todo, encantados con esta loable labor que realizo y me dicen que me cuide y tome siempre las medidas de higiene, y no me confíe, aun así teniendo la vacuna, que use cubrebocas. Uno de mis hermanos aplaude y se enorgullece por mi trabajo y mi profesión y cada uno de mis logros y eso honestamente es muy halagador.

Finalmente, Elsy Judith Bernal Sánchez sugiere a la comunidad en general que continúen cuidándose y aprovechen la oportunidad de contar con la vacuna para contribuir en contener la pandemia.

Hay un porcentaje de la población que le tiene temor y no debe ser así”.

Récord en contagios de Covid-19

