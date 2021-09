Aguas negras corren como arroyo en Tulipanes y Álamos Country en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Muy molestos se encuentran los vecinos de los fraccionamientos Tulipanes y Álamos Country de la ciudad de Los Mochis, quienes denunciaron que por la calle Antonio Flores desde Damasco hasta el bulevar Olas Altas, las pestilentes aguas negras que brotan del drenaje colapsado corren como arroyo.

Claman solución

Los vecinos expusieron que este problema se ha tornado cada vez más frecuente, por lo que piden una verdadera solución a la Japama para que ya no se siga presentando, pues llega el punto en que las calles se vuelven intransitables para los peatones.

Comentaron que el problema se agudiza más por la tarde noche.

Los vecinos de Álamos Country con tierra trataron de impedir que el agua sucia siguiera por la calle, pero fue imposible. Foto: Jorge Cota/ Debate

Mencionaron también que los vehículos pasan a altas velocidades y salpican las aguas sucias por todos lados.

Ya no soportan la peste y temen por su salud, pues dijeron que es un foco de infección para todas las personas que viven en este sector.

“Es una peste que hay aquí por las aguas negras, los niños no pueden ni salir porque es muy fuerte el aroma que hay porque las aguas negras se están desbordando. Por la noche es mayor el problema porque aumenta el flujo de las aguas negras”, dijo Liliana González, vecina de Tulipanes.

El agua apestosa se ve verde en algunos puntos. Los vecinos piden a las autoridades que solucionen el problema. Foto: Jorge Cota/ Debate

Hasta pagaron

Los inconformes comentaron que en una ocasión un habitante de este fraccionamiento hasta tuvo que pagar para que acudiera personal de la Japama con el vactor para bajar los niveles del drenaje.

“Le dijeron que si ponía el reporte como denuncia se tardaban de 20 días a un mes, y que venían rápido si él se encargaba de pagar, y pagó el señor 500 pesos, y sí, en una hora vinieron.”

Asimismo, Ricardo Sánchez, vecino del fraccionamiento Álamos Country, mencionó que es un horror vivir así con la peste todo el tiempo.

“Tengo niños chiquitos, y la verdad no se soporta la peste. No sé qué le pasa a la Japama que no se organiza y destapan el drenaje. Ya tenemos así como tres meses. Ya habían venido y destaparon, pero solo duro 3 días y se volvió hacer el cochinero.”